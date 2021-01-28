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Всплыли подробности об украинке, умершей во время домашних родов с "духовной акушеркой"

Ровно, Четверг 28 января 2021 15:17
Всплыли подробности об украинке, умершей во время домашних родов с "духовной акушеркой"
В Ровно после родов дома умерла женщина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ровно умерла женщина, которая приняла решение рожать дома. В родовой деятельности ей должна была помогать так называемая духовная акушерка. У умершей женщины уже был ребенок, но на вторых родах она решила провести эксперимент и родить дома, но все закончилось трагично. К счастью, родившийся ребенок жив.

Главный врач роддома Светлана Муравская рассказала "Суспильному", что роженица была вегетарианкой, а также у нее была анемия. Женщина отказывалась от лечения и некоторых медицинских обследований в амбулаторных условиях. Также она не стояла на учете беременности в женской консультации.

По словам врача, на домашних родах была "духовная акушерка" в мусульманской одежде.

"Это человек без медицинского образования, считает, что он умеет и знает, как принимать роды, как они должны проходить, но такая самоуверенность стоит роженицам жизни", - уверяет врач.

Женщина родила ребенка во время домашних родов, но потом истекала кровью. В роддом ее доставила скорая через три часа в состоянии агонии, то есть практически мертвой. Спасти ее не удалось. "Духовная акушерка" и муж роженицы целых три часа не вызывали скорую помощь.

Также известно, что во время родов в квартире был муж погибшей, сестра и подруга из Киева, которая раньше тоже рожала дома.

В полиции возбудили уголовное дело, проводится расследование.

Ранее мы писали, что под Львовом врачей винят в смерти 17-летней беременной. Медики не оказали ей своевременную помощь.

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