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Спливли подробиці про українку, яка померла під час домашніх пологів з "духовною акушеркою"

Рівне, Четвер 28 січня 2021 15:17
Спливли подробиці про українку, яка померла під час домашніх пологів з "духовною акушеркою"
У Рівному після пологів вдома померла жінка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Рівному померла жінка, яка прийняла рішення народжувати вдома. У родовій діяльності їй повинна була допомагати так звана духовна акушерка. У померлої жінки вже була дитина, але на других пологах вона вирішила провести експеримент і народити вдома, але все закінчилося трагічно. На щастя, народжена дитина жива.

Головний лікар пологового будинку Світлана Муравська розповіла "Суспільному", що породілля була вегетаріанкою, а також у неї була анемія. Жінка відмовлялася від лікування і деяких медичних обстежень в амбулаторних умовах. Також вона не стояла на обліку вагітності в жіночій консультації.

За словами лікаря, на домашніх пологах була "духовна акушерка" в мусульманському одязі.

"Це людина без медичної освіти, вважає, що вона вміє і знає, як приймати пологи, як вони повинні проходити, але така самовпевненість варто породіллям життя", - запевняє лікар.

Жінка народила дитину під час домашніх пологів, але потім стікала кров'ю. У пологовий будинок її доставила швидка через три години у стані агонії, тобто практично мертвою. Врятувати її не вдалося. Чоловік породіллі та духовна акушерка не викликали швидку допомогу протягом трьох годин.

Також відомо, що під час пологів у квартирі був чоловік загиблої, сестра і подруга з Києва, яка раніше теж народжувала вдома.

В поліції порушили кримінальну справу, проводиться розслідування.

Раніше ми писали, що під Львовом лікарів звинувачують у смерті 17-річної вагітної. Медики не надали їй своєчасну допомогу.

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