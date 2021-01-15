"Сгорела" за пару часов: под Львовом врачей винят в смерти 17-летней беременной

Под Львовом врачей обвиняют в смерти 17-летней беременной (коллаж: РБК-Украина)

Во Львовской области умерла 17-летняя беременная девушка, и теперь врачей обвиняют в ее гибели. Она обратилась в больницу, но из-за несвоевременного оказания медицинской помощи "сгорела" буквально за несколько часов.

Как сообщили в прокуратуре Львовской области, трагедия случилась в городе Новый Роздол. Сейчас проводится досудебное расследование относительно сразу четырех медиков.

О подозрении сообщили заведующему инфекционным отделением, врачу-педиатру, акушеру-гинекологу и анестезиологу. Считается, что медики ненадлежащим образом оказали помощь 17-летней беременной.

Следствию удалось выяснить, что врачи не провели своевременное и полноценное обследование пациентки, не оценили ее состояние и не назначили лечение. Это и привело к смерти пациентки.

У беременной была вирусная инфекция, но какая именно, не уточняется.

Больница, в которой умерла 17-летняя беременная (фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua)

Если халатность врачей будет доказана, им грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или до 3 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.

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