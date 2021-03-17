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Всплыли подробности про медсестру-самоубийцу из Львовской области: никаких причин не было

Автор: Людмила Жукова

Во Львовской области 38-летняя медсестра, у которой был диагностирован коронавирус, выбросилась с третьего этажа больницы. Она пошла в туалет и прыгнула в окно. Сейчас полиция взялась за расследование этого странного дела.

Об этом сообщает ТСН.

Известно, что 38-летняя женщина лежала в районной больнице и на второй день госпитализации совершила суицид.

По словам медиков, ничего не предвещало беды. Медработница была в средней степени тяжести и сохраняла бодрость и активность.

"Она была активна, она была достаточно мобильной, самостоятельно передвигалась в палате, коридору", — рассказал руководитель Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис.

Выяснилось, что женщина лежала в палате вместе со своим мужем. Это полиции рассказал сам муж медсестры, который с ней лежал в одной палате. Сам он с журналистами не общается.

"Она в одной палате со своим мужем была, в нормальных отношениях, более была энергичнее, чем муж... поддерживала морально его, но установлено, что вышла в туалетную комнату, сняла тапочки и выпрыгнула через окно", — рассказал начальник Каменка-Бугского отделения полиции Иван Иваночко.

Известно, что у женщины осталось трое детей школьного возраста.

Напомним, что под Полтавой главная медсестра больницы совершила суицид из-за COVID-19.

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