RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Спливли подробиці про медсестру-самогубцю зі Львівської області: ніяких причин не було

Автор: Людмила Жукова

У Львівській області 38-річна медсестра, у якої був діагностований коронавірус, викинулася з третього поверху лікарні. Вона пішла в туалет і стрибнула у вікно. Зараз поліція взялася за розслідування цієї дивної справи.

Про це повідомляє ТСН.

Відомо, що 38-річна жінка лежала у районній лікарні і на другий день госпіталізації скоїла суїцид.

За словами медиків, нічого не віщувало біди. Медпрацівниця була середнього ступеня тяжкості і зберігала бадьорість і активність.

"Вона була активна, вона була достатньо мобільною, самостійно пересувалася в палаті, коридорі", — розповів керівник Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.

З'ясувалося, що жінка лежала в палаті разом зі своїм чоловіком. Це поліції розповів сам чоловік медсестри, який із нею лежав у одній палаті. Сам він з журналістами не спілкується.

"Вона в одній палаті зі своїм чоловіком була, в нормальних стосунках, більше була енергійніша, ніж чоловік... підтримувала морально його, але встановлено, що вийшла в туалетну кімнату, зняла тапочки і вистрибнула через вікно", — розповів начальник Кам'янка-Бузького відділення поліції Іван Іваночко.

Відомо, що у жінки залишилося троє дітей шкільного віку.

Нагадаємо, що під Полтавою головна медсестра лікарні скоїла суїцид через COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України медсестраКоронавірус
Читайте також
В Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу: померли 289 осіб
Чому щеплена людина може заразитися COVID-19: імунолог-практик дав відповідь
Прогноз погоди