Под Полтавой главная медсестра больницы совершила суицид из-за COVID-19

Под Полтавой медсестра совершила самоубийство из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине мог стать причиной самоубийства медицинской сестры

Коронавирус в Украине продолжает распространяться, и многие больницы готовятся принимать пациентов с COVID-19. В одном из таких учреждений произошла трагедия с сотрудницей - она совершила самоубийство.

Отметим, что Минздрав утвердил список из 240 больниц, которые смогут принять на себя удар в случае роста числа заболевших. Среди них и Центральная районная больница города Гребенка в Полтавской области.

Старшую медсестру учреждения нашли повешенной в собственной квартире. Родственники говорят, что она совершила суицид, потому что ее больница не готова к принятию пациентов с коронавирусом, пишет ТСН.

Близкие женщины говорят, что руководство хотело переложить на нее ответственность за неготовность больницы, и из-за сильнейшего давления на нее, она решилась на страшный шаг.

"Накануне начали поступать указания о подготовке больниц в случае распространения коронавируса, на что главный врач Кривошея быстренько написал заявление и ушел в отпуск, его заместитель - на больничный, а вся ответственность за дальнейшие действия упала на главную медсестру!" - говорится в письме ее родных.

Впрочем, главврач Виктор Кривошей опроверг все обвинения. Он говорит, что в отпуск ходил, но еще когда коронавирус был в Китае. А его подчиненная много лет боролась с болезнью. Именно это, по его мнению, могло толкнуть женщину на суицид.

"Да, мы действительно, как и другие больницы в Украине, готовились к COVID-19, делали закупки. Главная медсестра не делала все сама, а ей помогали медицинские сестры", - заявил главный врач Кривошея.

В полиции открыли уголовное производство после самоубийства. Но говорят, что фактов того, что женщину довели до суицида, у них нет.

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