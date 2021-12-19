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Всплыли одни из первых фото полуразрушенного Киева, сделанные после войны

Автор: Светлана Мащенко

Появились фото Киева, сделанные через год после победы над врагом во Второй мировой войне. Полуразрушенный Крещатик, военные парады и вдохновенные лица молодежи - таким рисуется столица на фотографиях 1946-го года.

Снимки разместили в Facebook-канале "Старые фото Киева".

"Год 1946-й. Киев. Городские хроники", - подписал альбом пользователь Александр Василенко.

Фото ниже сделано на пересечении улиц Ленина (ныне - Богдана Хмельницкого) и Владимирской.

Бесарабка.

"Ежедневно по 5 часов без оплаты после работы киевляне расчищали город от разрушений, которые остались после взорванного Крещатика и бомбардировок. Если не выполнял трудовую повинность, то лишали продовольственных карточек", - рассказала пользователь Татьяна Ажищева.

На улице Владимирской.

10 августа 1946 года. Куйбышев. "Крылья Советов" (Куйбышев) - "Динамо" (Киев). В игре голкипер киевлян Анатолий Зубрицкий.

Возле Оперы.

1 мая 1946 года. Спортивный парад на Крещатике. Шагают студентки Киевского института физкультуры.

Улица Владимирская.

7 ноября 1946 года. Военный парад на Крещатике.

Гончары-Кожемяки. Улица Ладо Кецховели (ныне - Воздвиженская). Крестовоздвиженская церковь.

Красная площадь (ныне Контрактовая). Гостиный двор.

Крещатик.

Ранее также в сети появились одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад.

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Киев