Спливли одні з перших фото напівзруйнованого Києва, зроблені після війни

З'явилися фото Києва, зроблені за рік після перемоги над ворогом у Другій світовій війні. Напівзруйнований Хрещатик, воєнні паради і натхненні обличчя молоді - таким малюється столиця на світлинах 1946-го року.
Знімки розмістили у Facebook-каналі "Старі фото Києва".
"Рік 1946-ий. Київ. Міські хроніки", - підписав альбом користувач Олександр Василенко.
Фото нижче зроблене на перетині вулиць Леніна (нині - Богдана Хмельницького) та Володимирської.
Бессарабка.
"Щодня по 5 годин без оплати після роботи кияни розчищали місто від руйнувань, які залишилися після підірваного Хрещатика і бомбардувань. Якщо не виконував трудову повинність, то позбавляли продовольчих карток", - розповіла користувач Тетяна Ажищева.
На вулиці Володимирській.
10 серпня 1946 року. Куйбишев. "Крила Рад" (Куйбишев) - "Динамо" (Київ). У грі голкіпер киян Анатолій Зубрицький.
Біля Опери.
1 травня 1946 року. Спортивний парад на Хрещатику. Крокують студентки Київського інституту фізкультури.
Вулиця Володимирська.
7 листопада 1946 року. Військовий парад на Хрещатику.
Гончарі-Кожум'яки. Вулиця Ладо Кецховелі (нині - Воздвиженська). Хрестовоздвиженська церква.
Червона площа (нині - Контрактова). Гостинний двір.
Хрещатик.
Раніше також в мережі з'явилися одні з перших фото Києва, зроблені 150 років тому.