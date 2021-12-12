UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Всплыли одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад

Автор: Светлана Мащенко

В сети появились старинные фото Киева, некоторые из них сделаны в 1850-х годах, всего через несколько десятков лет после изобретения фотоаппарата.

Смотрите ниже в материале Styler, как выглядел центр Киева в конце девятнадцатого века.

В Facebook-канале "Старі фото Києва" показали старинные снимки, сделанные на углу современных улиц Липская и Институтская.

"Одно из первых фото Института благородных девиц, 1889 год", - подписан кадр.

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

А вот этот снимок запечатлел алтарь церкви Института. Сделано фото также в 1889 году.

Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy

Отметим, что Институт благородных девиц был торжественно открыт в августе 1838 года. Тогда же заложили его главный корпус (в роскошное четырехэтажное здание девушки перебрались в 1843 году). Институт принимал девушек в возрасте 10-13 лет. Каждый год надо было платить за обучение от 800 до 1000 рублей. Но половину девушек удерживала казна.

Кроме того, пользователи поделились снимком, на котором изображен Крещатик. Кадр подписан 50-ми годами XIX века.

Фото: Крещатик, 50-е годы XIX века (facebook.com/Emil Oleksandrovich)

На следующем снимке тот же Институт благородных девиц 1872 года.

Фото: facebook.com/Emil Oleksandrovich

Ранее мы писали про старинные фото Андреевского спуска, на которых это историческое место в центре столицы показано таким, каким мало кто его помнит.

Также сообщалось о правдивых фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев