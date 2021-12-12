Всплыли одни из первых фото Киева, сделанные 150 лет назад

В сети появились старинные фото Киева, некоторые из них сделаны в 1850-х годах, всего через несколько десятков лет после изобретения фотоаппарата.
Смотрите ниже в материале Styler, как выглядел центр Киева в конце девятнадцатого века.
В Facebook-канале "Старі фото Києва" показали старинные снимки, сделанные на углу современных улиц Липская и Институтская.
"Одно из первых фото Института благородных девиц, 1889 год", - подписан кадр.
Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy
А вот этот снимок запечатлел алтарь церкви Института. Сделано фото также в 1889 году.
Фото: facebook.com/Ihor Potabachniy
Отметим, что Институт благородных девиц был торжественно открыт в августе 1838 года. Тогда же заложили его главный корпус (в роскошное четырехэтажное здание девушки перебрались в 1843 году). Институт принимал девушек в возрасте 10-13 лет. Каждый год надо было платить за обучение от 800 до 1000 рублей. Но половину девушек удерживала казна.
Кроме того, пользователи поделились снимком, на котором изображен Крещатик. Кадр подписан 50-ми годами XIX века.
Фото: Крещатик, 50-е годы XIX века (facebook.com/Emil Oleksandrovich)
На следующем снимке тот же Институт благородных девиц 1872 года.
Фото: facebook.com/Emil Oleksandrovich
Ранее мы писали про старинные фото Андреевского спуска, на которых это историческое место в центре столицы показано таким, каким мало кто его помнит.
Также сообщалось о правдивых фото жизни в СССР, на которые невозможно смотреть без ужаса.