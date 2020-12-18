Через донецкую тюрьму "Изоляция" прошли более 100 человек, - Мамедов

Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)

Более 100 украинских военнослужащих и гражданских прошли через донецкую тюрьму "Изоляция", которая известна тем, что боевики там жестоко пытают людей. Украинское следствие уже сообщила о подозрении трем причастным к пыткам.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, территория бывшего завода изоляционных материалов в оккупированном Донецке известна не как арт-центр "Изоляция", который был открыт в 20210 году, а как жестокая тюрьма.

"По нашим данным, более 100 гражданских лиц и военнослужащих прошли через ее жернова. По фактам пыток в "Изоляции" у нас в производстве пять дел, уже трем лицам объявлено о подозрении по факту нарушений права войны", - отметил Мамедов.

Он также добавил, что среди подозреваемых боевик с позывным "Палыч". По словам свидетелей, он часами пытал незаконно удерживаемых людей. Факты нарушения международного гуманитарного права Украина передала в Международный уголовный суд.

Напомним, ранее прокуратура Донецкой области заочно сообщила о подозрении начальнику "Изоляции", его подозревают в создании террористической группы.

Украина требовала включить вопрос донецкой "Изоляции" в повестку дня ТКГ.