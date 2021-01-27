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Спливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людей

Донецьк, Середа 27 січня 2021 10:47
Спливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людей
У мережі показали фото з донецької тюрми "Ізоляція" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В мережі опублікували найстрашніші фото утримання полонених у донецькій в'язниці під назвою "Ізоляція". Будівля - це колишній завод ізоляційних матеріалів в окупованому Донецьку. Зараз тут катують людей.

Деякі фотографії опублікував на своїй Facebook-сторінці Олександр Махов.

"Про долю багатьох людей, які тут знаходяться - нічого невідомо. Не виключено, що тут можуть бути й ті українські громадяни, які вважаються зниклими без вісти. Але найцікавіше - фото журналу відвідувачів полонених, де вказано, як імена тих, хто відвідує, так і імена полонених, до яких вони приходять", - написав Махов.

За його словами, зараз у багатьох Telegram-каналах стали спливати фото в'язниці й приміщень в ній, де жорстоко катують людей.

Спливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людейСпливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людейСпливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людейСпливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людейСпливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людейСпливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людейСпливли жахливі фото з в'язниці Донецька, в якій катують людейВ мережі спливли фото донецької тюрми "Ізоляція" (фото: Facebook/Олександр Махов)

Зазначимо, що на катівному столі лежить скотч і "тапік" — це польовий телефон "ТА". Оголені дроти прикручуються до пальців або геніталій людини, для генерації напруги прокручується ручка на боці апарата.

Ця в'язниця передбачена бойовиками для "особливо небезпечних злочинців". Точну кількість убитих і закатованих там людей достовірно ніхто зараз не знає.

В коментарях українці відреагували на моторошні фотографії.

  • Не вкладається в голові, що в наш час таке можна допустити. Середньовіччя.
  • Судячи якраз з журналу відвідування, думаю, там тримають місцевих, яких затримали. Там же комендантська година і все таке. До наших відвідувачів не пускали це точно.
  • Це якась дичина з приходом Московії. 21 століття майже, центр Європи, цивілізована країна і таке жахіття. Люди катують людей і хочуть називатись людьми! Господи Боже! Все це під твоєю рукою.
  • Жах!

Як ми писали раніше, понад 100 українських військовослужбовців і цивільних пройшли через донецьку в'язницю "Ізоляція", яка відома тим, що бойовики там жорстоко катують людей.

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