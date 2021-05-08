Всплыла правда о зверствах красноармейцев в украинском селе в 1946 году: документ, рассказ очевидцев
Рассекречены архивные документы, как бойцы Красной армии учинили зверскую расправу над жителями села Большой Житин под Ровно в январе 1946 года. Очевидцы рассказали подробности тех событий три четверти века назад, как солдаты убивали и насиловали людей, грабили и сжигали дома.
Репортаж показали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Речь идет об обнародованном СБУ специальном донесении 75-летней давности на имя первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о бесчинствах, учиненных бойцами 10-й мотомеханизированной дивизии генерал-майора Павлова над жителями украинского села в ночь на 10 января 1946 года, то есть через 8 месяцев после капитуляции гитлеровской Германии и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Архивные документы о расправе в селе Большой Житин
В документе говорится, что красноармейцы, проезжая мимо села Большой Житин, "были обстреляны неизвестными бандитами", и в ответ на это бойцы части учинили над жителями населенного пункта "дикую расправу".
"В эту ночь были полностью сожжены 23 крестьянских хозяйства вместе с имуществом. В огне сгорело несколько местных жителей, большое количество хлеба и скота. Кроме того бойцы этой части во время пожара грабили имущество населения, насиловали женщин, избивали и убивали граждан села", - написано в спецсообщении.
Как указывается, в ходе расследования было установлено, что в результате зверств "пострадало много семей инвалидов Отечественной войны и лиц, находящихся в Красной Армии".
Так, был сожжен в своем доме инвалид и ветеран войны Карпюк. Убит местный житель и инвалид войны Степан Процюк, его имущество тоже сожжено. У Анны Процюк сожгли хозяйство, одного ее сына инвалида и ветерана избили, а второго увели с собой. Избили и увели с собой инвалида войны Антонюка Даниила Андреевича. Переселенку из Польши Надежду Цвиркалюк и ее трехмесячного ребенка расстреляли. У жены убитого фронтовика Торчанюк Харитины сожжены дом и все имущество. Трое солдат изнасиловали жену красноармейца Николайчук Марию Афанасьевну, мать троих малолетних детей, после чего забрали у нее все вещи и устроили поджог... Далее в документе перечисляются и другие моменты разбойных грабежей и сжигания хозяйства, домов женщин, которые вместе с детьми остались без средств к существованию.
В документе говорится, что это не полный перечень жертв, но предварительный. Расследованием занялось ОКР "СМЕРШ" НКО 13 Армии. Спецсообщение написал нарком госбезопасности УССР Савченко.
Вспоминания очевидцев расправы
- Владимир Процюк, внук убитого Степана Процюка:
"Это было ночью, начал гореть их дом. Кто его поджег? Сначала говорили, что подожгли красноармейцы или НКВДисты...Они начали выскакивать. Дед был с фронта, был раненый, нога не работала, было перебито колено, он ходить хорошо не мог. Он взял кресло. На кресле были его вещи и взял икону, снял со стены. И начал выбегать из дома. Бабушка за ним выбежала. Услышала выстрел, и он упал. Это стрелял в дедушку красноармеец, сказал: "Смотри, Бандера побежал!"
- Лидия Катеринчук, очевидец событий (ей было 7 лет):
"Этот Степан как раз пришел с фронта, без ноги... Я не могу спокойно рассказывать... я помню... На той улице, которая шла вверх, ехали бандеровцы на конях. А на встречу ехала машина с солдатами нашими. Был уже 46-й год. Те, что вышли с той улицы, обстреляли эту машину. Под утро приезжает наверное машин десять. И как сейчас помню, что всех таких, кто с фронта вернулся, и люди такие старые, больные уже, и их всех брали. А кто брал? То ли солдаты советские, то ли бандеровцы, не знаю... Село полностью горело. Горели все дома".
- Раиса Гузева, свидетельница событий:
"Я помню раз, встретились в селе партизаны УПА с красноармейцами, и началась стрельба. Они зашли в дом Процюков, и убили там Процюка Степана и сожгли дом. Потом они пошли дальше. Убили Карпюка Якова. Мы были с мамой в гостях (в селе Ремли). Мама утром вышла и говорит: "Ой, Боже! У нас наверное село горит". Потому что там, говорит, такое зарево... Страшно жилось, потому что ночью приходили одни, а днем - другие. Еще приходили украинцы, чтобы им дали поесть. А днем приходили другие... Война есть война. Правды нет ни там, ни там. Потому что воюют, как говорят, каждый за свою землю".
- Леонид Кравчук, первый президент Украины, родился в селе Большой Житин, свидетель тех событий (было 12 лет):
"Мне было тогда 12 лет. Как раз я родился 10 января (1934 года). Наше село делилось на две части: хутор и само село. Я жил на хуторе, это ближе к Ровно. А там, где произошла эта трагедия, это было село. Поэтому я знал только о том, что это произошло. Но нам давали другую информацию. Мол, это были просто боевые действия между националистами и Красной армией. И не очень рекомендовали, я бы так сказал, говорить об этом часто и громко. Просто: что это была беда такая, это была война. Вот: бандиты напали на советских воинов, и те отбивались, и произошла такая беда. Уже немного позже я узнал больше. Но скажу откровенно, что людей, которые хорошо знали это или были свидетелями, осталось очень мало. Если мне сейчас 88 лет, а тогда было 12, то те, кому тогда было 20, их уже нет в живых никого. Поэтому свидетели, которых сейчас видели, они тоже были маленькими тогда, очевидно, и они знают об это со слов других. Я уже позже, когда я стал главой Верховной Рады и потом президентом, я имел более детальную информацию".
Фото: архивный документ о расправе бойцов Красной армии над жителями села Большой Житин 10 января 1946 года
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