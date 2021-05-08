Всплыла правда о зверствах красноармейцев в украинском селе в 1946 году: документ, рассказ очевидцев

Рассекречены архивные документы, как бойцы Красной армии учинили зверскую расправу над жителями села Большой Житин под Ровно в январе 1946 года. Очевидцы рассказали подробности тех событий три четверти века назад, как солдаты убивали и насиловали людей, грабили и сжигали дома.

Речь идет об обнародованном СБУ специальном донесении 75-летней давности на имя первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева о бесчинствах, учиненных бойцами 10-й мотомеханизированной дивизии генерал-майора Павлова над жителями украинского села в ночь на 10 января 1946 года, то есть через 8 месяцев после капитуляции гитлеровской Германии и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Архивные документы о расправе в селе Большой Житин

В документе говорится, что красноармейцы, проезжая мимо села Большой Житин, "были обстреляны неизвестными бандитами", и в ответ на это бойцы части учинили над жителями населенного пункта "дикую расправу".

"В эту ночь были полностью сожжены 23 крестьянских хозяйства вместе с имуществом. В огне сгорело несколько местных жителей, большое количество хлеба и скота. Кроме того бойцы этой части во время пожара грабили имущество населения, насиловали женщин, избивали и убивали граждан села", - написано в спецсообщении.

Как указывается, в ходе расследования было установлено, что в результате зверств "пострадало много семей инвалидов Отечественной войны и лиц, находящихся в Красной Армии".

Так, был сожжен в своем доме инвалид и ветеран войны Карпюк. Убит местный житель и инвалид войны Степан Процюк, его имущество тоже сожжено. У Анны Процюк сожгли хозяйство, одного ее сына инвалида и ветерана избили, а второго увели с собой. Избили и увели с собой инвалида войны Антонюка Даниила Андреевича. Переселенку из Польши Надежду Цвиркалюк и ее трехмесячного ребенка расстреляли. У жены убитого фронтовика Торчанюк Харитины сожжены дом и все имущество. Трое солдат изнасиловали жену красноармейца Николайчук Марию Афанасьевну, мать троих малолетних детей, после чего забрали у нее все вещи и устроили поджог... Далее в документе перечисляются и другие моменты разбойных грабежей и сжигания хозяйства, домов женщин, которые вместе с детьми остались без средств к существованию.

В документе говорится, что это не полный перечень жертв, но предварительный. Расследованием занялось ОКР "СМЕРШ" НКО 13 Армии. Спецсообщение написал нарком госбезопасности УССР Савченко.

Вспоминания очевидцев расправы

Владимир Процюк, внук убитого Степана Процюка:

"Это было ночью, начал гореть их дом. Кто его поджег? Сначала говорили, что подожгли красноармейцы или НКВДисты...Они начали выскакивать. Дед был с фронта, был раненый, нога не работала, было перебито колено, он ходить хорошо не мог. Он взял кресло. На кресле были его вещи и взял икону, снял со стены. И начал выбегать из дома. Бабушка за ним выбежала. Услышала выстрел, и он упал. Это стрелял в дедушку красноармеец, сказал: "Смотри, Бандера побежал!"

Лидия Катеринчук, очевидец событий (ей было 7 лет):

"Этот Степан как раз пришел с фронта, без ноги... Я не могу спокойно рассказывать... я помню... На той улице, которая шла вверх, ехали бандеровцы на конях. А на встречу ехала машина с солдатами нашими. Был уже 46-й год. Те, что вышли с той улицы, обстреляли эту машину. Под утро приезжает наверное машин десять. И как сейчас помню, что всех таких, кто с фронта вернулся, и люди такие старые, больные уже, и их всех брали. А кто брал? То ли солдаты советские, то ли бандеровцы, не знаю... Село полностью горело. Горели все дома".

Раиса Гузева, свидетельница событий:

"Я помню раз, встретились в селе партизаны УПА с красноармейцами, и началась стрельба. Они зашли в дом Процюков, и убили там Процюка Степана и сожгли дом. Потом они пошли дальше. Убили Карпюка Якова. Мы были с мамой в гостях (в селе Ремли). Мама утром вышла и говорит: "Ой, Боже! У нас наверное село горит". Потому что там, говорит, такое зарево... Страшно жилось, потому что ночью приходили одни, а днем - другие. Еще приходили украинцы, чтобы им дали поесть. А днем приходили другие... Война есть война. Правды нет ни там, ни там. Потому что воюют, как говорят, каждый за свою землю".

Леонид Кравчук, первый президент Украины, родился в селе Большой Житин, свидетель тех событий (было 12 лет):

"Мне было тогда 12 лет. Как раз я родился 10 января (1934 года). Наше село делилось на две части: хутор и само село. Я жил на хуторе, это ближе к Ровно. А там, где произошла эта трагедия, это было село. Поэтому я знал только о том, что это произошло. Но нам давали другую информацию. Мол, это были просто боевые действия между националистами и Красной армией. И не очень рекомендовали, я бы так сказал, говорить об этом часто и громко. Просто: что это была беда такая, это была война. Вот: бандиты напали на советских воинов, и те отбивались, и произошла такая беда. Уже немного позже я узнал больше. Но скажу откровенно, что людей, которые хорошо знали это или были свидетелями, осталось очень мало. Если мне сейчас 88 лет, а тогда было 12, то те, кому тогда было 20, их уже нет в живых никого. Поэтому свидетели, которых сейчас видели, они тоже были маленькими тогда, очевидно, и они знают об это со слов других. Я уже позже, когда я стал главой Верховной Рады и потом президентом, я имел более детальную информацию".

Фото: архивный документ о расправе бойцов Красной армии над жителями села Большой Житин 10 января 1946 года

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