Тина Кароль попала в скандал из-за своих нарядов во время выступления на свадьбе

Тина Кароль попала в скандал из-за своих сценических нарядов. Дело в том, что популярная украинская певица выступала на свадьбе, и на ней и ее команде были костюмы темного цвета, хотя артистку просили не надевать черное на праздник.

Об этом рассказала организатор событий Кристина Кривцова в Instagram-сториз.

"Когда три месяца брифуешь артиста, высылая color mood и концепты. По-человечески просишь не работать на свадьбе в черных костюмах и взять стойку с цветами в рамках концепта или использовать нашу. Получите распишитесь", - написала Кривцова. Пользователи сети прокомментировали это. Кто-то просто забыл, что это заказ клиента с четкими требованиями за его же деньги, а не ее сольник. Корона опять задела потолок;

Вот и не зовите ее больше, будет тогда посговорчивее и без фокусов. Репертуар для свадьбы тоже странный. Скандал! Прям, в точку по теме мероприятия;

Мне кажется, когда артист идёт выступать на корпоратив и берет тройной гонорар, то должен играть по правилам заказчика

Так может им под эту свадьбу костюмы пошить специально, ну, цвета лаванды или что там, Айвори? Этими организационными моментами точно занимается не Тина и ее танцоры, а организаторы. Кто-то налажал, думаю, но это точно не артисты.