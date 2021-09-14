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Сплив серйозний гонорар Тіни Кароль за корпоратив: скільки коштує запросити зірку

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Вівторок 14 вересня 2021 11:32
Сплив серйозний гонорар Тіни Кароль за корпоратив: скільки коштує запросити зірку Фото: Стало відомо, скільки бере за корпоратив Тіна Кароль (facebook. com. tina karol)
Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно потрапила в скандал через свої вбрання на весіллі, просить за виступ на корпоративі чималі гроші.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

Так, зазначається, що зірка виступить на святковому концерті до Дня Мелітополя 25 вересня.

Концерт виконавиці обійдеться місту в 388 тисяч гривень.

Сплив серйозний гонорар Тіни Кароль за корпоратив: скільки коштує запросити зіркуСкріншот

Скільки коштувала Тіна два роки тому

У 2019 році свій виступ перед глядачами співачка оцінювала в 600 тисяч гривень. Таку ціну довелося б заплатити за годину співу Кароль. Про це писало видання "Правда".

Відзначимо, що останнім часом українці почали хейтити зірок за їх великі гонорари. Ось, згадаємо, недавній приклад-співачку Джамалу. Її зацькували за те, що вона не співає безкоштовно.

Як ми раніше повідомляли, Тіна Кароль приголомшила розкішним образом з пікантною родзинкою.

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Тіна Кароль
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