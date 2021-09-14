Сплив серйозний гонорар Тіни Кароль за корпоратив: скільки коштує запросити зірку

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно потрапила в скандал через свої вбрання на весіллі, просить за виступ на корпоративі чималі гроші.

Про це повідомляється на сайті Prozorro .

Так, зазначається, що зірка виступить на святковому концерті до Дня Мелітополя 25 вересня.

Концерт виконавиці обійдеться місту в 388 тисяч гривень.

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Скільки коштувала Тіна два роки тому

У 2019 році свій виступ перед глядачами співачка оцінювала в 600 тисяч гривень. Таку ціну довелося б заплатити за годину співу Кароль. Про це писало видання "Правда".

Відзначимо, що останнім часом українці почали хейтити зірок за їх великі гонорари. Ось, згадаємо, недавній приклад-співачку Джамалу. Її зацькували за те, що вона не співає безкоштовно.