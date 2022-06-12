Всплыл секретный рецепт любимых булочек 96-летней Елизаветы II: очень просто и недорого!
Фото: Елизавета II (Getty Images)
Елизавета II очень любит чаепитие, ведь она настоящая британка. А к чашечке чая королеве часто подают булочки, которые она и ее гости разрезают, смазывают джемом и взбитыми сливками.
Оказывается, рецепт булочек очень прост, пишет Daily Express.
Ингредиенты королевских булочек:
- 500 г обычной муки
- 28 г разрыхлителя
- 94 г сливочного масла
- 86 г сахара
- 2 яйца
- 140 мл жирного молока
- 100 г изюма кишмиш (его предварительно надо залить кипятком и оставить на 30 минут)
Любимые королевские булочки (express.co.uk)
Пошаговое приготовление булочек:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- В миске смешайте муку, разрыхлитель, масло и сахар до образования крошки.
- В другой миске взбейте яйца и молоко
- К смеси с крошкой добавьте смесь масла и молока.
- Продолжайте замешивать тесто, пока оно не станет однородным.
- Добавьте предварительно замоченный и обсушенный кишмиш, вмесите его в тесто.
- Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте отдохнуть на 30 минут.
- Тесто раскатайте до толщины 2,5 см и вырежьте булочки нужной формы.
- Накройте их и дайте отдохнуть еще 20 минут.
- Переложите на противень, устеленный пергаментом, смажьте яйцом и выпекайте в разогретой предварительно духовке до приятно золотистого цвета.
За королевским столом булочки обычно режут пополам, смазывают джемом и взбитыми сливками. Употребляют их вместе с чаем.