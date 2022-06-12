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Сплив секретний рецепт улюблених булочок 96-річної Єлизавети II: дуже просто й недорого!

Фото: Єлизавета II (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Єлизавета II дуже любить чаювання, адже вона справжня британка. А до чашечки чаю королеві часто подають булочки, які вона та її гості розрізають, змазують джемом і збитими вершками.

Виявляється, рецепт булочок дуже простий, пише Daily Express.

Інгредієнти королівських булочок:

  • 500 г звичайного борошна
  • 28 г розпушувача
  • 94 г вершкового масла
  • 86 г цукру
  • 2 яйця
  • 140 мл жирного молока
  • 100 г родзинок кишмиш (його попередньо треба залити окропом і лишити на 30 хвилин)

Улюблені королівські булочки (express.co.uk)

Покрокове приготування булочок:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. У мисці змішайте борошно, розпушувач, масло і цукор до утворення крихти.
  3. В іншій мисці збийте яйця і молоко
  4. До суміші з крихтою додайте суміш масла і молока.
  5. Продовжуйте замішувати тісто, поки воно не стане однорідним.
  6. Додайте попередньо замочений і обсушений кишмиш, вмісіть його в тісто.
  7. Обгорніть тісто харчовою плівкою і залиште відпочити на 30 хвилин.
  8. Тісто розкачати до товщини 2,5 см і виріжте булочки потрібної форми.
  9. Накрийте їх і дайте відпочити ще 20 хвилин.
  10. Перекладіть на деко, встелене пергаментом, змажте яйцем і випікайте в розігрітій попередньо духовці до приємно золотавого кольору.

За королівським столом булочки зазвичай ріжуть навпіл, змазують джемом і збитими вершками. Вживають їх разом з чаєм.

Раніше ми писали про улюблений напій королеви Єлизавети.

Також повідомлялося про сніданок, який королева полюбляє споживати зранку вже протягом 70 років.

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Єлизавета II