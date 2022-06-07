Рецепт любимого напитка Елизаветы II: сможет приготовить каждый
Королева Великобритании Елизавета II отмечает платиновую годовщину правления - 70 лет. По этому случаю никто не откажется от любимого напитка королевы - коктейль из "Дюбонне".
Как его приготовить, сообщает Express.
Этот коктейль был популярен в Великобритании в течение 1920-х годов.
Королева Елизавета II продолжила традицию пить любимый аперитив ее матери. Ее Величество предпочитает соотношение "Дюбонне" и джина 2:1.
Ароматный французский аперитив стал настолько важным для королевской семьи, что в 2021 году он получил королевский ордер.
Коктейль "Дюбонне" появился в Великобритании в начале 1900-х годов. Он возник из-за того, что "Дюбонне" является довольно горьким, когда его потребляют самим, но и хорошо сочетается с джином.
Приготовить классический коктейль из "Дюбонне" несложно.
Это основной коктейль, который можно найти в большинстве алкогольных магазинов в Великобритании и подается он во всех королевских резиденциях.
Как приготовить
Понадобятся следующие ингредиенты:
- 30 грамм джина (королева предпочитает лондонский сухой джин Gordon's);
- 56 грамм аперитиву "Дюбонне";
- ломтик лимона;
- кубики льда.
Нужно налить джин и "Дюбонне" в небольшой бокал или чашу и добавить лимон.
Затем сверху посыпать двумя идеально пропорциональными кубиками льда.
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