Всього три важливі секрети: як зробити стосунки з коханою людиною щасливими

Уникайте читання думок

Кожна людина має свої потреби. І наші партнери не завжди можуть задовольнити всі наші потреби, кожну нашу забаганку. Більшість люблячих людей хочуть зробити нам добре і зробити щасливими - настільки, наскільки вони можуть.

Часом ми очікуємо, що партнер матиме здатність до читання думок, але у "стандартну комплектацію" ці властивості не входять. А ми злостимося чи розчаровуємося, коли вони не можуть вгадати, що ж ми хотіли насправді. Особливо у сфері задоволення наших потреб.

Ви ловили себе колись на думці: "Він повинен просто знати, що я хочу (що мені подобається/потрібно)" або "Він повинен знати, що я відчуваю при цьому"?

"Проблема в тому, що чим менш ясно ви уявляєте собі, чого хочете, тим менша ймовірність того, що ви це отримаєте", - сказано в книзі Джона Готтмана "Сім принципів успішного шлюбу".

Варто прийняти той факт, що емоційний інтелект може відрізнятись у партнерів. Підтекст і явні натяки, які здаються одному очевидними, можуть бути незрозумілими для іншого. Вам доведеться заповнити чимало прогалин у спілкуванні, що ви змогли розуміти один одного тонше. І не забувайте себе питати періодично: "Мій партнер це зробив за злим наміром прямо зараз або він дійсно не зрозумів/не помітив".

Неявне прохання допомоги з пранням може призвести до того, що ви її не отримаєте. Так само як і масаж і останній шматок торта.

"Розчарування та обурення виникає через нашу нездатність формулювати, що нам потрібно чи чого ми хочемо, і зазвичай ми звинувачуємо в цьому наших партнерів", - наголошує психолог.

Позитивний фрейм

Є проста формула, яка допомагає розв'язувати проблеми чи потреби у відносинах. Вона робить речі короткими та незахищеними за своєю суттю, тому наші партнери більш схильні почути, що нам дійсно потрібно, а потім зрозуміти, що вони можуть зробити, щоб допомогти.

Як це виглядає:

Я відчуваю……

о (фактично викладіть питання без суджень) …….

Мені потрібно (я був би вдячний).

Якщо у вас не було сексу кілька тижнів або ваш партнер не купує вам приємні подарунки, то агресія та претензії не стануть вам добрими партнерами. Запитайте, чого ви хочете і сформулюйте це як позитивне. Зосередьтеся на тому, як ви почуватиметеся, коли відбудеться те, чого ви хочете. Так щоб ваш партнер зрозумів, чому це важливо для вас.

Приклад: "Для мене було б дуже важливим, якби ти запланував для нас побачення на день святого Валентина цього року. Я люблю елемент несподіванки, а ти завжди вигадуєш щось дуже круте!"

Це набагато краще, ніж скаржитися на те, що ваш партнер нічого не запланував чи сумно розповідати про те, що чоловік подруги запланував вечерю у крутому ресторані чи поїздку.

Якщо ви хочете більше сексуальної близькості, то дайте партнеру зрозуміти, що ви знаходите його привабливим та бажаним. Поясніть, чому близькість така особлива для вас, що змушує вас хотіти саме його, чому це буде мати значення.

"Робіть щирі компліменти, будьте конкретними та спирайтеся на минулі успіхи. Коли ми вчимося підходити до наших партнерів так, щоб вони могли краще нас почути та прийняти, ми зрештою отримуємо більше того, чого хочемо і чого потребуємо", - підкреслює Кара Шейд.

Використовуйте емоційне зараження на благо

Наші емоції можуть бути заразними, як застуда та інші радощі, які ми постійно передаємо один одному. Хитрість у тому, що за допомогою емоцій ви зможете контролювати те, що розповсюджуєте.

Коли негатив зашкалює, зберігати оптимізм стає важко. Чим більше ми вкладаємо позитивну енергію, тим більше ми підтримуємо своїх партнерів. Коли ми їх хвалимо і цінуємо, це поширюється і множиться.

Застрягти в циклах критики та захисту легко, а потім прокручувати це щодня. А ось навмисне зусилля, спрямоване на те, щоб побачити у своєму партнері хороше, повірити в те, що він робить все можливе, і дати йому презумпцію невинності – може дуже швидко змінити ваші стосунки.

Чим більше позитиву оточує наші стосунки, тим більше ми схильні відпускати дрібниці та зосереджуватись на доброму. Ми вдячні нашим партнерам і прагнемо доставити їм задоволення, допомогти їм та провести з ними час.