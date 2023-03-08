Всього три продукти: 74-річна красуня назвала їжу, яка дозволяє їй зберігати тіло молодої дівчини

Зупинила старіння

Норма стверджує, що зараз вона перебуває у найкращій формі за все своє життя. А енергії у неї зараз більше, ніж у підлітковому віці.

Вона вважає, що важливу роль тут грає мислення, тому що саме своїм настроєм їй вдалося уповільнити та навіть повернути назад процес старіння - вона просто почала вірити в те, що ніколи не стане "старою".

Фото: instagram.com/spoletorentals

"Лікарі кажуть мені, що у мене здоров'я та фізична формі на рівні 20-річної людини у гарній фізичній формі. Але протягом більшої частини моїх років, у мене була надмірна вага, і я переїдала. Я лягала спати з кількома пакетами шоколадного зефіру, величезними пакетами "Воцитів" та свіжо нарізаним білим хлібом", - розповідає Норма.

У це складно повірити, оскільки вона поділилася своїми фотографіями в 40-річному віці й на них - вона така сама красуня, як і зараз.

Норма в 40 років (фото: instagram.com/spoletorentals)

"Через те, що я виглядаю підтягнутою і відрізняюся від стереотипного "літньої", люди не можуть повірити в мій вік. Вони думають, що я кинула віку виклик, але це не так - старіння просто пішло мені на користь. Я не виявляю ніяких ознак уповільнення – навпаки, з кожним роком у мене все більше й більше енергії”, – зізнається Вільямс.

Які продукти допомагають їй зберігати молодість

Норма виросла у Блекпулі, а у 17 років переїхала до Лондона, щоб зайнятися модельним бізнесом. Кар'єра моделі була короткою, тому що дівчина почала швидко набирати зайву вагу.

У 20 років вона постійно переїдала, рахувала калорії та стверджує, що їй знадобилися десятиліття, щоб нарешті відчути контроль над їжею.

Фото: instagram.com/spoletorentals

У її раціоні є три продукти, які дієтичними назвати складно. Але саме вони допомагають їй зберігати енергію. Це вино, печиво та хліб.

"Сніданок складається з цільнозернового круасану з медом і капучино з молоком - іноді два або три капучино на день. Також я випиваю близько шести чашок чаю на день з двома порціями цукру в кожній. Моя дієта не ідеальна - я можу легко з'їдати чотири-п'ять пакетів по 5 смачних бісквітів після основного прийому їжі, але у мене є два золоті правила: я ніколи не їм перед щоденними вправами та прогулянкою, а на вечерю у мене змішані горіхи, вибір м'яса та сиру, хліб з непросіяного борошна, лосось на грилі чи креветки у клярі, картопля та овочі", - описала свою дієту 74-річна красуня.

Крім того, Норма любить вино та п'є його щодня вечорами.

А що зі спортом?

Вона майже ніколи не вважає калорії, але щодо підтримки активного режиму вправ - непохитна.

"Щоранку з понеділка по п'ятницю я негайно встаю з ліжка і роблю від 20 до 30 різних вправ з вагою 4 кг. Пізніше я роблю ще 20-30 повторень, поки чекаю, коли закипить чайник, щоб випити ранкову чашку чаю. Потім я йду на швидку 9-кілометрову прогулянку, яка займає 90 хвилин, а у вихідні я відпочиваю", - розповіла жінка.

Фото: instagram.com/spoletorentals

Вона зізнається, що хоче втілити свою мрію - пройтися по міланському подіуму.

"Чому я не можу хизуватися разом із 17-річними красунями, не маючи сивого волосся? Я хочу показати світові, що вам необов'язково виглядати як стереотипна старенька. Я завжди заперечувала існування такої речі, як "старість" - я продовжую покращуватися з кожним роком і не бачу причин, через які я не можу здійснити свої мрії. Важливо, коли ви старієте, залишатись актуальним. Якщо ви підете на пенсію і більше нічого не зробите у своєму житті, то це все одно, що покласти одну ногу в могилу", - резюмувала Норма.

Фото: instagram.com/spoletorentals