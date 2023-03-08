Всего три продукта: 74-летняя красотка назвала пищу, которая позволяет ей сохранять тело молодой девушки

Остановила старение

Норма утверждает, что сейчас она находится в самой лучшей форме за всю свою жизнь. А энергии у нее сейчас больше, чем в подростковом возрасте.

Она считает, что важную роль тут играет мышление, так как именно своим настроем ей удалось замедлить и даже обратить вспять процесс старения - она просто начала верить в то, что никогда не станет "старой".

Фото: instagram.com/spoletorentals

"Врачи говорят мне, что у меня здоровье и физическая форме на уровне 20-летнего человека в хорошей физической форме. Но на протяжении большей части моих лет, у меня был избыточный вес, и я переедала. Я ложилась спать с несколькими пакетами шоколадного зефира, огромными пакетами "Воцитов" и свеженарезанным белым хлебом", - рассказывает Норма.

В это сложно поверить, так как она поделилась своими фотографиями в 40-летнем возрасте и на них - она точно такая же красотка, как и сейчас.

Норма в 40 лет (фото: instagram.com/spoletorentals)

"Из-за того, что я выгляжу подтянутой и отличаюсь от стереотипного "пожилого", люди не могут поверить в мой возраст. Они думают, что я бросила возрасту вызов, но это не так - старение просто пошло мне на пользу. Я не выказываю никаких признаков замедления - наоборот, с каждым годом у меня все больше и больше энергии", - признается Уильямс.

Какие продукты помогают ей сохранять молодость

Норма выросла в Блэкпуле, а в 17 лет переехала в Лондон, чтобы заняться модельным бизнесом. Карьера модели была короткой, так как девушка начала быстро набирать лишний вес.

В 20 лет она постоянно переедала, считала калории и утверждает, что ей понадобились десятилетия, чтобы наконец почувствовать контроль над едой.

Фото: instagram.com/spoletorentals

В ее рационе есть три продукта, которые диетическими назвать сложно. Но именно они помогают ей сохранять энергию. Это вино, печенье и хлеб.

"Завтрак состоит из цельнозернового круассана с медом и капучино с молоком - иногда два или три капучино в день. Также я выпиваю около шести чашек чая в день с двумя порциями сахара в каждой. Моя диета не идеальна - я могу легко съедать четыре-пять пакетов по 5 вкусных бисквитов после основного приема пищи. Но у меня есть два золотых правила: я никогда не ем перед ежедневными упражнениями и прогулкой, а на ужин у меня смешанные орехи, выбор мяса и сыра, хлеб из непросеянной муки, лосось на гриле или креветки в кляре, картофель и овощи", - описала свою диету 74-летняя красотка.

Кроме того, Норма любит вино и пьет его ежедневно по вечерам.

А что со спортом?

Она почти никогда не считает калории, но в отношении поддержания активного режима упражнений - непреклонна.

"Каждое утро с понедельника по пятницу я немедленно встаю с постели и делаю от 20 до 30 различных упражнений с весом 4 кг. Позже я делаю еще 20-30 повторений, пока жду, когда закипит чайник, чтобы выпить утреннюю чашку чая. Затем я иду на быструю 9-километровую прогулку, которая занимает 90 минут, а на выходных я отдыхаю", - рассказала женщина.

Фото: instagram.com/spoletorentals

Она признается, что хочет воплотить в жизнь свою мечту - пройтись по миланскому подиуму.

"Почему я не могу щеголять вместе с 17-летними красавицами, не имея седых волос? Я хочу показать миру, что вам необязательно выглядеть как стереотипная старушка. Я всегда отрицала существование такой вещи, как "старость" - я продолжаю улучшаться с каждым годом и не вижу причин, по которым я не могу осуществить свои мечты. Важно, когда вы стареете, оставаться актуальным. Если вы пойдете на пенсию и больше ничего не сделаете в своей жизни, то это все равно, что положить одну ногу в могилу", - резюмировала Норма.

Фото: instagram.com/spoletorentals