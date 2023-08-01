Всего один вопрос поможет вам раскрыть любого человека: что нужно спросить

Понять, что за человек перед вами с первых дней общения бывает очень трудно. И многие люди не склонны много рассказывать о себе, как в первые дни знакомства, так и в первые месяцы.

Но существует вопрос, который очень быстро вам поможет понять, что из себя представляет новый знакомый. Какой именно, рассказали в ProNews.

Узнать человека в начале знакомства очень сложно

Знакомиться с новым человеком - это всегда интересно, увлекательно и немного страшно. Особенно, если вы находитесь в активном поиске претендента на роль спутника жизни. Понять, что за человек перед вами, он добрый или манипулятор, благородный или мошенник, порой невероятно сложно.

Разобраться в первые дни общения, что же скрывается за улыбкой человека невозможно, какими бы талантами проницательности вы не обладали.

И многие люди знают, что привлечь или оттолкнуть новый знакомый может буквально одной фразой. Желательно, чтобы такая фраза прозвучала значительно раньше, чем вы успеете увлечься новым человеком.

Ученые из Университета Небраски провели интересный эксперимент. Они определили один-единственный вопрос, ответ на который может очень много рассказать о личности и характере человека.

Что нужно спросить

Всего один вопрос вам поможет узнать человека, которого вы плохо знаете. Спросите нового знакомого (приятеля, коллегу, начальника, потенциального партнера) - что он думает о ком-то другом.

Как объясняют исследователи, люди видят в других свои собственные черты. Эгоистичный человек обратит внимание на проявление эгоизма у другого. Добрый скажет, что у другого человека есть мягкость и дружелюбие.

Ученые отмечают, чем более позитивно оценивали других людей участники эксперимента, тем счастливее и эмоционально стабильнее были они сами. Те же, кто увлеченно и охотно перечислял негативные характеристики людей, о которых у них спросили мнение, сами были лишены положительных качеств характера.

Враждебно настроенный человек ответит, что видит враждебность у окружающих. Нарцисс укажет на высокомерие, тиран заметит агрессивность - и все это при том, что в своем поведении они такие черты не замечают.

"Человек, мир которого окрашен в черные цвета, видит и других точно так же. Одна только эта тенденция указывает на большую вероятность депрессии или других психологических расстройств у человека", - подчеркивают эксперты.