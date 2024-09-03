Всього одна особливість: яка неочікувана звичка може швидко видати чоловіка-психопата

Вчені з Австралії провели експеримент, в якому оцінювали, як чоловіки дивляться на зображення жінок. Виявилося, що всього одна звичка може вказати на потенційного ґвалтівника, психопата або агресора.

Що вдалося з'ясувати вченим та яка звичка видає небезпечного чоловіка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Archives of Sexual Behaviour.

Експерти з Університету Едіт Коуен в Австралії вже не перший рік займаються психологічними дослідженнями. Вчені намагаються зрозуміти, які поведінкові особливості чоловіки можуть бути "червоними прапорцями", тобто видавати потенційного психопата.

У новому дослідженні експерти сконцентрувалися на тому, як чоловіки оцінюють зображення жінок.

У експерименті брали участь понад 100 чоловіків, які були студентами або з близького до них оточення. Вік чоловіків - від 18 до 62 років і вони були представниками різних рас.

Усім чоловікам показували зображення жінок, які були у повсякденному одязі або спідній білизні. Також на деяких картинках у жінок були пошкодження на обличчі: садна, синці, подряпини.

На першому етапі дослідники виміряли реакцію електричної провідності шкіри у чоловіків, щоб зчитувати активність вегетативної нервової системи. Це необхідно для того, щоб зрозуміти, які стимули викликають у добровольців більший емоційний відгук.

На другому етапі учасники пройшли спеціальні тести. Один з опитувальників стосувався звички при погляді на жінок дивитися на тіло, інший був спрямований на оцінку сексуального збудження у відповідь на зображення.

Також був тест, завдяки якому експерти виявляли взаємозв'язок між сексом та агресією. Вчені застосували низку методик, щоб оцінити схильність до прихованого та явного сексуального насильства.

В результаті вчені дійшли висновку, що звичка ретельно розглядати тіла жінок тісно корелювала з маркерами схильності до сексуального насильства.

Також чоловіки, які при погляді на жінок частіше дивляться на тіло, а не на обличчя, більшою мірою схильні до шкідливих стереотипів та проявів відносно протилежної статі. Усе це видає потенційного психопата.

Тобто чоловіки, які дивляться на тіло, а не на обличчя, більшою мірою:

вважали винною жінку у цьому, що вона постраждала від насильства

обирали грубість у сексі

не відчували "фізіологічної чутливості" (так показали прилади) до вигляду постраждалих жінок

У майбутньому вчені планують продовжити подібні дослідження, щоб взнати якомога більше про можливі небезпечні манери поведінки. Наступним дослідженням стане експеримент серед людей, які вже вчиняли насильницькі дії сексуального характеру.