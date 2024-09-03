Всего одна особенность: какая неожиданная привычка может быстро выдать мужчину-психопата

Ученые из Австралии провели эксперимент, в котором оценивали, как мужчины смотрят на изображения женщин. Оказалось, что всего одна привычка может указать на потенциального насильника, психопата или агрессора.

Что удалось выяснить ученым и какая привычка выдает опасного мужчину, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behaviour.

Эксперты из Университета Эдит Коуэн в Австралии уже не первый год занимаются психологическими исследованиями. Ученые пытаются понять, какие поведенческие особенности мужчины могут быть "красными флажками", то есть выдавать потенциального психопата.

В новом исследовании эксперты сконцентрировались на том, как мужчины оценивают изображения женщин.

В эксперименте участвовало более 100 мужчин, которые были студентами или из близкого к ним окружения. Возраст мужчин - от 18 до 62 лет и они были представителями разных рас.

Всем мужчинам показывали изображения женщин, которые были в повседневной одежде или нижнем белье. Также на некоторых картинках у женщин были повреждения на лице: ссадины, синяки, царапины.

На первом этапе исследователи измерили реакцию электрической проводимости кожи у мужчин считывать активность вегетативной нервной системы. Это необходимо для того, чтобы понять, какие стимулы вызывают у добровольцев больший эмоциональный отклик.

На втором этапе участники прошли специальные тесты. Один из опросников касался привычки при взгляде на женщин смотреть на тело, другой был направлен на оценку сексуального возбуждения в ответ на изображение.

Также был тест, благодаря которому эксперты выявляли взаимосвязь между сексом и агрессией. Ученые применили ряд методик, чтобы оценить склонность к скрытому и явному сексуальному насилию.

В результате ученые пришли к выводу, что привычка тщательно рассматривать тела женщин тесно коррелировала с маркерами склонности к сексуальному насилию.

Также мужчины, которые при взгляде на женщин чаще смотрят на тело, а не на лицо, в большей степени подвержены вредным стереотипам и проявлениям противоположного пола. Все это выдает потенциального психопата.

То есть мужчины, которые смотрят на тело, а не на лицо, в большей степени:

считали виновной женщину в том, что она пострадала от насилия

выбирали грубость в сексе

не чувствовали "физиологической чувствительности" (так показали приборы) к виду пострадавших женщин

В будущем ученые планируют продолжить подобные исследования, чтобы узнать как можно больше о возможных опасных манерах поведения. Следующим исследованием станет эксперимент среди людей, уже совершавших насильственные действия сексуального характера.