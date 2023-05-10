Всього одна функція: як зрозуміти, чи стежить за вами застосунок на телефоні

Автоматичне відстежування на iPhone

Якщо ви користувач техніки від Apple, то могли помітити, що в правому верхньому кутку поруч із символами Wi-Fi та мобільного зв'язку час від часу може спалахувати крапка зеленого або оранжевого кольору.

Зазвичай вона повідомляє про те, що якийсь відкритий застосунок використовує мікрофон або камеру. Зелений колір - це камера, а помаранчевий - мікрофон.

Проте якщо ви не знімаєте відео або не говорите телефоном, то це означає, що один із застосунків розпочав стеження за пристроєм.

Як дізнатися, чи стежить за вами застосунок

Подивіться в налаштуваннях, в яких застосунків є доступ до камери або мікрофона. Вимкніть ці опції, якщо застосунок вам не потрібен для запису відео або аудіо.

Завантажте спеціальний застосунок, який буде повідомляти, коли використовуються камера та мікрофон.

Заклейте камеру та мікрофон чим завгодно, що не зіпсує телефон і відклеюйте, коли потрібно скористатися. Однак сьогодні цей спосіб навряд чи буде для вас досить комфортним, адже камера та мікрофон часто використовуються в повсякденні.

Як вимкнути функцію відстежування

На iPhone:

зайдіть у меню "Параметри"

оберіть опцію "Конфіденційність"

увімкніть "Служби геолокації"

виберіть програму

увімкніть або вимкніть "Точна геопозиція"

На Android: