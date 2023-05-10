Всього одна функція: як зрозуміти, чи стежить за вами застосунок на телефоні

Кожен смартфон за замовчуванням має функцію відстеження користувача. Зазвичай пристрій повідомляє про це свого власника або запитує дозвіл на ввімкнення функції. А часом буває й так, що застосунок починає стежити за вами без запиту на дозвіл.
Як зрозуміти, чи стежить за вами телефон, - читайте нижче в матеріалі Styler.
Якщо ви користувач техніки від Apple, то могли помітити, що в правому верхньому кутку поруч із символами Wi-Fi та мобільного зв'язку час від часу може спалахувати крапка зеленого або оранжевого кольору.
Зазвичай вона повідомляє про те, що якийсь відкритий застосунок використовує мікрофон або камеру. Зелений колір - це камера, а помаранчевий - мікрофон.
Проте якщо ви не знімаєте відео або не говорите телефоном, то це означає, що один із застосунків розпочав стеження за пристроєм.
На iPhone:
На Android:
Раніше ми розповідали, яка функція "вбиває" батарею вашого телефона.
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