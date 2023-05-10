Всего одна функция: как понять, следит ли за вами приложение на телефоне

Каждый смартфон по умолчанию имеет функцию отслеживания пользователя. Обычно устройство сообщает об этом владельцу или запрашивает разрешение на включение функции. А иногда бывает и так, что приложение начинает следить за вами без запроса на разрешение.
Как понять, следит ли за вами телефон - читайте ниже в материале Styler.
Если вы пользователь техники от Apple, то могли заметить, что в правом верхнем углу рядом с символами Wi-Fi и мобильной связи время от времени может загораться точка зеленого или оранжевого цвета.
Обычно она сообщает о том, что какое-то открытое приложение использует микрофон или камеру. Зеленый цвет - это камера, а оранжевый - микрофон.
Однако если вы не снимаете видео или не говорите по телефону, то это означает, что одно из приложений начало наблюдение за устройством.
На iPhone:
На Android:
Раньше мы рассказывали, какая функция "убивает" батарею вашего телефона.
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