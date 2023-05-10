Всего одна функция: как понять, следит ли за вами приложение на телефоне

Автоматическое отслеживание на iPhone

Если вы пользователь техники от Apple, то могли заметить, что в правом верхнем углу рядом с символами Wi-Fi и мобильной связи время от времени может загораться точка зеленого или оранжевого цвета.

Обычно она сообщает о том, что какое-то открытое приложение использует микрофон или камеру. Зеленый цвет - это камера, а оранжевый - микрофон.

Однако если вы не снимаете видео или не говорите по телефону, то это означает, что одно из приложений начало наблюдение за устройством.

Как узнать, следит ли за вами приложение

Посмотрите настройки, какие приложения доступны к камере или микрофону. Выключите эти функции, если приложение не требуется для записи видео или аудио.

Загрузите специальное приложение, которое будет сообщать при использовании камеры и микрофона.

Заклейте камеру и микрофон чем угодно, что не испортит телефон и отклеивайте при использовании. Однако сегодня этот способ вряд ли будет вам достаточно комфортным, ведь камера и микрофон часто используются в повседневной жизни.

Как отключить функцию отслеживания

На iPhone:

зайдите в меню "Параметры"

выберите опцию "Конфиденциальность"

включите "Службы геолокации"

выберите приложение

включите или выключите "Точная геопозиция"

На Android: