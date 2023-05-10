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Всего одна функция: как понять, следит ли за вами приложение на телефоне

Как отключить функцию отслеживания (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Каждый смартфон по умолчанию имеет функцию отслеживания пользователя. Обычно устройство сообщает об этом владельцу или запрашивает разрешение на включение функции. А иногда бывает и так, что приложение начинает следить за вами без запроса на разрешение.

Как понять, следит ли за вами телефон - читайте ниже в материале Styler.

Автоматическое отслеживание на iPhone

Если вы пользователь техники от Apple, то могли заметить, что в правом верхнем углу рядом с символами Wi-Fi и мобильной связи время от времени может загораться точка зеленого или оранжевого цвета.

Обычно она сообщает о том, что какое-то открытое приложение использует микрофон или камеру. Зеленый цвет - это камера, а оранжевый - микрофон.

Однако если вы не снимаете видео или не говорите по телефону, то это означает, что одно из приложений начало наблюдение за устройством.

Как узнать, следит ли за вами приложение

  • Посмотрите настройки, какие приложения доступны к камере или микрофону. Выключите эти функции, если приложение не требуется для записи видео или аудио.
  • Загрузите специальное приложение, которое будет сообщать при использовании камеры и микрофона.
  • Заклейте камеру и микрофон чем угодно, что не испортит телефон и отклеивайте при использовании. Однако сегодня этот способ вряд ли будет вам достаточно комфортным, ведь камера и микрофон часто используются в повседневной жизни.

Как отключить функцию отслеживания

На iPhone:

  • зайдите в меню "Параметры"
  • выберите опцию "Конфиденциальность"
  • включите "Службы геолокации"
  • выберите приложение
  • включите или выключите "Точная геопозиция"

На Android:

  • зайдите в меню "Настройки"
  • выберите опцию "Конфиденциальность"
  • выберите приложение
  • отключите или включите разрешение на отслеживание

Раньше мы рассказывали, какая функция "убивает" батарею вашего телефона.

Читайте также, почему нельзя оставлять зарядку телефона в розетке.

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