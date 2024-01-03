Всього один спосіб допоможе в рази покращити смак кави: що потрібно зробити

Вчені стверджують, що додавання невеликої кількості води в кавові зерна перед подрібненням може стати секретом для отримання смачнішої чашки напою.

Хитрість зводиться до зменшення статичної електрики, що виробляється при подрібненні цілих кавових зерен, що в іншому випадку призводить до їх злипання та засмічення кавомолки, створюючи масу безладу та відходів.

Багато шанувальників кави використовують цей метод і обприскують зерна, щоб зволожити їх перед подрібненням. А зараз вчені підтвердили, що змушує іскри літати у мелених кавових зернах. Вони показали, як бариста-початківці можуть зменшити статистичну електрику, щоб приготувати більш насичену чашку еспресо.

"Волога, чи то залишкова волога всередині обсмаженої кави, чи зовнішня волога, додана під час помелу, визначає кількість заряду, що утворюється під час помелу", - стверджує хімік за матеріалами з Університету Орегону Крістофер Хендон.

Раніше цей учений брав участь у дослідженні, при якому було доведено, що заморожування кавових зерен покращує їхню якість.

Хендон та колеги порівняли кілька кавових зерен, отриманих з комерційних джерел та обсмажених у лабораторії, які відрізнялися за походженням, часом обсмажування та вмістом вологи. Вони виміряли статичну електрику в кожній партії після помелу, а також розмір часток свіжозмеленої кави та смак готового напою.

Подрібнення цілісних кавових зерен на дрібні частинки створює сильне тертя, оскільки частки труться одна об одну і ламаються. При цьому генерується статична електрика – поділ заряджених частинок – майже так само, як частинки пилу у вулканічних шлейфах труться одна об одну і розряджаються, утворюючи блискавку.

Двічі подрібнивши кавові зерна, дослідники показали, що більша частина статичної електрики в мелену каву виникає через руйнування зерен, а не через тертя між ними.

Що стосується типів зерен, які мають тенденцію злипатися при подрібненні, більш сухе і темне обсмаження, використане в експериментах команди, виробляло більше електростатичних зарядів, ніж легше обсмаження, зі співвідношенням заряду до маси, аналогічним частинкам у вулканічних шлейфах і грозових хмарах. Дослідники підозрюють, що це може бути пов'язане з тим, що зерна темної обсмажування є більш крихкими, ніж злегка обсмажені зерна, які зберігають вологу.

Порівнюючи мелені зерна з додаванням і без додавання додаткової води, вчені також показали, що додавання води перед подрібненням призводить до збільшення часу екстракції еспресо та незмінно міцнішого напою. Вода проникала крізь змочену кавову гущу і надавала більше аромату менш комкуватим зернам.

Вони рекомендують додавати 20 мікролітрів води на грам кави або близько половини мілілітра на звичайну порцію еспресо, щоб покращити його консистенцію та смак.

По суті, кілька простих бризок води розв'язали проблеми комкування, утворення каналів та поганої екстракції, одночасно допомагаючи отримати найсмачніший еспресо.