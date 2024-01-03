Всего один способ поможет в разы улучшить вкус кофе: что нужно сделать

Ученые утверждают, что добавление небольшого количества воды в кофейные зерна перед их измельчением может стать секретом для получения более вкусной чашки напитка.

Хитрость сводится к уменьшению статического электричества, вырабатываемого при измельчении целых кофейных зерен, что в противном случае приводит к их слипанию и засорению кофемолки, создавая массу беспорядка и отходов.

Многие ценители кофе используют этот метод и опрыскивают зерна, чтобы увлажнить их перед измельчением. А сейчас ученые подтвердили, что заставляет искры летать в молотых кофейных зернах. Они показали, как начинающие бариста могут уменьшить статистическое электричество, чтобы приготовить более насыщенную чашку эспрессо.

"Влага, будь то остаточная влага внутри обжаренного кофе или внешняя влага, добавленная во время помола, определяет количество заряда, образующегося во время помола", - утверждает химик по материалам из Университета Орегона Кристофер Хендон.

Ранее этот ученый участвовал в исследовании, при котором было доказано, что замораживание кофейных зерен улучшает их качество.

Хендон и коллеги сравнили несколько кофейных зерен, полученных из коммерческих источников и обжаренных в лаборатории, которые различались по происхождению, времени обжарки и содержанию влаги. Они измерили статическое электричество в каждой партии после помола, а также размер частиц свежесмолотого кофе и вкус готового напитка.

Измельчение цельных кофейных зерен на мелкие частицы создает сильное трение, поскольку частицы трутся друг о друга и ломаются. При этом генерируется статическое электричество – разделение заряженных частиц - почти так же, как частицы пыли в вулканических шлейфах трутся друг о друга и разряжаются, образуя молнию.

Дважды измельчив кофейные зерна, исследователи показали, что большая часть статического электричества в молотом кофе возникает из-за разрушения зерен, а не из-за трения между ними.

Что касается типов зерен, которые имеют тенденцию слипаться при измельчении, более сухая и темная обжарка, использованная в экспериментах команды, производила больше электростатических зарядов, чем более легкая обжарка, с соотношением заряда к массе, аналогичным частицам в вулканических шлейфах и грозовых облаках. Исследователи подозревают, что это может быть связано с тем, что зерна темной обжарки более хрупкие, чем слегка обжаренные зерна, которые сохраняют влагу.

Сравнивая молотые зерна с добавлением и без добавления дополнительной воды, ученые также показали, что добавление воды перед измельчением приводит к увеличению времени экстракции эспрессо и неизменно более крепкому напитку. Вода проникала сквозь смоченную кофейную гущу и придавала больше аромата менее комковатым зернам.

Они рекомендуют добавлять 20 микро литров воды на грамм кофе или около половины миллилитра на обычную порцию эспрессо, чтобы улучшить его консистенцию и вкус.

По сути, несколько простых брызг воды решили проблемы комкования, образования каналов и плохой экстракции, одновременно помогая получить самый вкусный эспрессо.