Скільки українці витрачають на каву у всіх регіонах і де вона найдорожча
Ціни на каву в Україні значно підвищились із початку повномасштабного вторгнення, а у порівнянні із 2017 роком вартість еспресо зросла вдвічі й зараз в середньому коштує 30 гривень.
Про те, як скільки коштує еспресо у різних регіонах країни, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Опендатабот.
Де найдорожча і найдешевша кава
Найбільше ціна на каву зросла саме під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Протягом 2022 року середня вартість еспресо зросла з 20 грн до 28 грн.
Найдорожче еспресо в:
- Одеській області - 36 грн
- Донецькій і Херсонській - 35 грн
- Харківській - 32 грн
Найдешевше еспресо в:
- Хмельницькій області - 21 грн
- Сумській - 23 грн
- Вінницькій та Житомирській - 24 грн
Зазначимо, що у Києві та Львові ціна на еспресо - середня по Україні і становить 30 грн.
Ціни на еспресо у всіх регіонах України (фото: Опендатабот)
Що таке Індекс Еспресо
Для порівняння вартості життя та рівня цін в різних місцях враховують велику кількість економічних показників, одним з них є - Індекс Еспресо. Він допомагає визначити вартість стандартної порції еспресо в різних містах світу. Саме еспресо є основою усіх кавових напоїв, тому від його ціни залежать ціни на решту асортименту в кав'ярні.
Зазначимо, що ціни на еспресо в Україні нижчі ніж у більшості країн Європи. Дослідження журналу Travelbook 2022 року показує, що Київ посів 29-те місце по вартості еспресо з-поміж 400 меню 42 європейських столиць.
Торік у нашій столиці середня ціна на еспресо становила - 1,35 євро. Найдешевша кава у 2022 році була у столиці Албанії, а найдорожча - у Копенгагені.
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