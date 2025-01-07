Всього лише один продукт зробить запечену картоплю більш хрусткою

Запечена картопля - фантастичний спосіб приготувати смачну вечерю без особливих зусиль. Але є спосіб приготувати картоплю ще смачнішою, і все, що знадобиться, - це один додатковий інгредієнт.

Про те, який простий інгредієнт зробить смажену картоплю смачнішою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Express .

Що додати до запеченої картоплі

Запечена картопля - ідеальна вечеря для тих, хто не має часу на приготування складної вечері. Але часто ця ситна страва залишається не лише прісною, а й розвалюється.

Якщо ви хочете, щоб запечена картопля була хрусткою та більш ароматною, потрібно прибрати зайву вологу під час приготування та переконатися, що пара не робить шкірку картоплі кашоподібною.

За словами Жанін, авторки кулінарної книги та засновниці "Love & Lemons" найкращий спосіб забезпечити ідеальну скоринку картоплі - це обов'язково посолити її.

Картопля вже містить багато рідини, тому використання солі витягує частину вологи і зменшує кількість пари навколо поверхні, допомагаючи скоринці стати хрусткою.

До того ж сіль не тільки покращує текстуру запеченої картоплі, але й робить її ще смачнішою, оскільки вона активізує природні аромати, що містяться в картоплі, роблячи смак більш виразним.

Як зробити запечену картоплю хрумкою (фото: Freepik)

Звісно, трохи вершкового масла чи сметани не завадить при запіканні картоплі, але й просто підсолена картопля буде ідеально хрусткою та ароматною.

Як готувати запечену картоплю

Спершу розігрійте духовку до 200 градусів і застеліть деко папером для випічки. Проте попри поширену практику, не варто загортати картоплю у фольгу, оскільки пара не зможе виходити.

Почистьте картоплю від шкірки, промийте її, а потім висушіть паперовим рушником. Виделкою зробіть багато отворів на поверхні, щоб виходила пара.

Натріть картоплю оливковою олією і посипте її сіллю. Як зауважила Жанін, це не лише надасть картоплі хрумкої скоринки - в цьому випадку не доведеться приправляти м'якоть картоплини під час їжі.

Запікайте картоплю від 45 до 60 хвилин, поки шкірка не стане золотавою. Перевірити картоплю на готовність можна і виделкою - зубці повинні легко проходити через картоплину.