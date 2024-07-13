"Всього 5 хвилин на день". Особистий тренер Кім Кардашьян розповіла, як змінити своє тіло

Що треба робити для схуднення

Сенада, яка також є засновником програми-застосунку ReRise, дала поради тим, хто не впевнений, як почати власну фітнес-мандрівку.

"Я завжди кажу, що починайте з малого. Один крок за один раз. Почніть з 20 хвилин, почніть з п’яти хвилин або навіть з однієї хвилини, а потім виробіть цю звичку",- сказала тренерка.

Так виглядає Сенада Грека (фото: instagram.com/senada.greca)

Фітнес-гуру пояснила, що йдеться про формування постійної звички день за днем.

"Багато часу ми думаємо, що мотивація - це те, що потрібно, але це не зовсім так", - поділилася вона.

Експерт пояснила, що в основному формування здорових звичок зводиться до того, щоб зробити вас більш доступними для прийняття власних здорових рішень.

"Це та звичка, яку ми створюємо щодня", - зазначила вона.

Сенада також розповів про важливість створення розпорядку дня, запропонувавши тренуватися щодня в один і той же час і зробити це максимально легким для себе.

"Якщо ви збираєтеся в спортзал, розкладіть свій одяг для тренувань, розкладіть взуття напередодні ввечері, деякі люди навіть надягають свій одяг для тренувань, щоб спати, тому що це виключає ще один крок", - запропонувала вона.

За словами Сенади, тренування протягом лише п’яти хвилин здається мізерною кількістю для початку, але це будівельний блок для стійкої основи міцної звички тренуватися.

Як тренується Кім Кардашьян

Фітнес-експерт не тільки займається фізичними вправами, але й вважає, що медитація допомагає її психічному здоров’ю.

Сенада розповів про тренування з Кім Кардашьян, описавши її як дуже віддану справі.

"Вона з'являється вчасно і готова завжди працювати, вона ніколи не скаржиться і не відмовляється від чогось", - сказала тренер.

Так тренується Кім Кардашьян (Скриншот)