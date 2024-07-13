"Всего 5 минут в день". Личный тренер Ким Кардашьян рассказала, как изменить свое тело

Что нужно делать для похудения

Сенада, которая также является основателем программы-приложения ReRise, дала советы тем, кто не уверен, как начать собственное фитнес-путешествие.

"Я всегда говорю, что начинайте с малого. Один шаг за один раз. Начните с 20 минут, начните с пяти минут или даже с одной минуты, а затем выработайте эту привычку", - сказала тренер.

Так выглядит Сенада Грека (фото: instagram.com/senada.greca)

Фитнес-гуру объяснила, что речь идет о формировании постоянной привычки изо дня в день.

"Много времени мы думаем, что мотивация - это то, что нужно, но это не совсем так", - поделилась она.

Эксперт пояснила, что в основном формирование здоровых привычек сводится к тому, чтобы сделать вас доступнее для принятия собственных здоровых решений.

"Это та привычка, которую мы создаем каждый день", - отметила она.

Сенада также рассказал о важности создания распорядка дня, предложив тренироваться ежедневно в одно и то же время и сделать это максимально легким для себя.

"Если вы собираетесь в спортзал, разложите свою одежду для тренировок, разложите обувь накануне вечером, некоторые люди даже надевают свою одежду для тренировок, чтобы спать, потому что это исключает еще один шаг", - предложила она.

По словам Сенады, тренировка в течение всего пяти минут кажется мизерным количеством для начала, но это строительный блок для устойчивого основания прочной привычки тренироваться.

Как тренируется Ким Кардашьян

Фитнес-эксперт занимается не только физическими упражнениями, но и считает, что медитация помогает ее психическому здоровью.

Сенада рассказал о тренировках с Ким Кардашьян, описав ее как очень преданное делу.

"Она появляется вовремя и готова всегда работать, она никогда не жалуется и не отказывается от чего-либо", - сказала тренер.

Так тренируется Ким Кардашьян (Скриншот)