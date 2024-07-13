"Всього 5 хвилин на день". Особистий тренер Кім Кардашьян розповіла, як змінити своє тіло
Зірковий тренер Сенада Грека працювала з такими знаменитостями як Кім Кардашьян і Міранда Керр. Фітнес-гуру поділилася порадами, як змінити своє тіло всього за 5 хвилин на день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.
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Сенада, яка також є засновником програми-застосунку ReRise, дала поради тим, хто не впевнений, як почати власну фітнес-мандрівку.
"Я завжди кажу, що починайте з малого. Один крок за один раз. Почніть з 20 хвилин, почніть з п’яти хвилин або навіть з однієї хвилини, а потім виробіть цю звичку",- сказала тренерка.
Так виглядає Сенада Грека (фото: instagram.com/senada.greca)
Фітнес-гуру пояснила, що йдеться про формування постійної звички день за днем.
"Багато часу ми думаємо, що мотивація - це те, що потрібно, але це не зовсім так", - поділилася вона.
Експерт пояснила, що в основному формування здорових звичок зводиться до того, щоб зробити вас більш доступними для прийняття власних здорових рішень.
"Це та звичка, яку ми створюємо щодня", - зазначила вона.
Сенада також розповів про важливість створення розпорядку дня, запропонувавши тренуватися щодня в один і той же час і зробити це максимально легким для себе.
"Якщо ви збираєтеся в спортзал, розкладіть свій одяг для тренувань, розкладіть взуття напередодні ввечері, деякі люди навіть надягають свій одяг для тренувань, щоб спати, тому що це виключає ще один крок", - запропонувала вона.
За словами Сенади, тренування протягом лише п’яти хвилин здається мізерною кількістю для початку, але це будівельний блок для стійкої основи міцної звички тренуватися.
Як тренується Кім Кардашьян
Фітнес-експерт не тільки займається фізичними вправами, але й вважає, що медитація допомагає її психічному здоров’ю.
Сенада розповів про тренування з Кім Кардашьян, описавши її як дуже віддану справі.
"Вона з'являється вчасно і готова завжди працювати, вона ніколи не скаржиться і не відмовляється від чогось", - сказала тренер.
Так тренується Кім Кардашьян (Скриншот)
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