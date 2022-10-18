Всього 4 продукти врятують вам мозок від передчасного старіння: що рекомендує невролог є абсолютно всім

За словами фахівця, ваш раціон харчування може відіграти велику роль в уповільненні впливу старіння на ваш мозок. Він рекомендує своїм пацієнтам обов'язково вживати 4 важливі продукти.

Риба

Якщо ви хочете зосередитися на зміцненні здоров'я свого мозку, то включіть до раціону велику кількість риби, особливо жирної.

"Дві порції риби на тиждень відмінно підходять для здоров'я мозку, оскільки омега-жирні кислоти допомагають відновити мієлін", - каже лікар Раджніш.

Він додав, що у звіті Frontiers in Aging Neuroscience у 2020 році сказано, що вживання риби допомагає покращити пам'ять з часом та загальне пізнання у здорових людей.

Горіхи

Перекус горіхами варто зробити своєю регулярною звичкою. Дослідження Advances in Nutrition показало, що студенти віком 18-25 років, які щодня з'їдали 60 г волоських горіхів, мали кращі когнітивні здібності та критичне мислення, ніж ті, хто їх не їв.

"Горіхи здатні допомагати у відновленні мозку після пошкоджень, вони заповнюють жирні кислоти та вітамін Е", - підкреслив лікар.

Ягоди

Щоденне вживання свіжих овочів та фруктів – це те, що невролог завжди рекомендує своїм пацієнтам. У цих продуктах міститься багато вітаміну С, а також корисні антиоксиданти для відновлення мозкової тканини та клітинних мембран.

Лікар Раджніш рекомендує додавати ягоди до свого раціону, оскільки вони містять мікроелементи, високий рівень антиоксидантів і допомагають відновити роботу мозку.

Куркума

Куркума може стати додатковим ароматом до вашої вечері або додайте цю спецію в молоко - це допоможе повернути активність вашому мозку.

"Відомо, що активний інгредієнт куркуми куркумін має омолоджуючу, протиракову дію і корисний для підтримки пам'яті", - зазначає доктор Раджніш.