Всего 4 продукта спасут вам мозг от преждевременного старения: что советует невролог есть абсолютно всем

По словам специалиста, ваш рацион питания может сыграть большую роль в замедлении воздействия старения на ваш мозг. Он рекомендует своим пациентам обязательно употреблять 4 важных продукта.

Рыба

Если вы хотите сосредоточиться на укреплении здоровья своего мозга, то включите в рацион большое количество рыбы, особенно жирной.

"Две порции рыбы в неделю отлично подходят для здоровья мозга, поскольку омега-жирные кислоты помогают восстановить миелин", - говорит доктор Раджниш.

Он добавил, что в отчете Frontiers in Aging Neuroscience в 2020 году сказано, что употребление рыбы помогает улучшить память с течением времени и общее познание у здоровых людей.

Орехи

Перекус орехами стоит сделать своей регулярной привычкой. Исследование Advances in Nutrition показало, что студенты в возрасте 18-25 лет, которые ежедневно съедали 60 г грецких орехов, имели лучшие когнитивные способности и критическое мышление, чем те, кто их не ел.

"Орехи способны помогать в восстановлении мозга после повреждений, они восполняют жирные кислоты и витамин Е", - подчеркнул врач.

Ягоды

Ежедневное употребление свежих овощей и фруктов - это то, что невролог всегда рекомендует своим пациентам. В этих продуктах содержится много витамина С, а также полезные антиоксиданты для восстановления мозговой ткани и клеточных мембран.

Доктор Раджниш рекомендует добавлять ягоды в свой рацион, так как они содержат микроэлементы, высокий уровень антиоксидантов и помогают восстановить работу мозга.

Куркума

Куркума может стать дополнительным ароматом к вашему ужину или же добавьте эту специю в молоко - это поможет вернуть активность вашему мозгу.

"Известно, что активный ингредиент куркумы куркумин обладает омолаживающим, противораковым действием и полезен для поддержания памяти", - отмечает доктор Раджниш.