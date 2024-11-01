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Всього 1 домашній продукт, якого досить для видалення патьоків в унітазі

Як позбутися патьоків в туалеті домашнім способом (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Вапняний наліт у туалеті - це постійна проблема, яка призводить до того, що внутрішня частина чаші виглядає брудною. Видалити жовтий наліт з унітаза може бути проблематично, але один побутовий засіб може з цим впоратися.

Про те, який побутовий продукт допоможе швидко позбутися патьоків на унітазі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Daily Express.

Чому з'являються жовті патьоки на унітазі

Жовті патьоки на поверхні унітаза можуть виникати з декількох причин, не завжди через погане прибирання. Зазвичай жовтий наліт - це тверді крейдяні відкладення, які здебільшого складаються з карбонату кальцію.

Якщо в будинку жорстка вода, ви, швидше за все, помітите, що речовини накопичується на стінках унітаза. До того ж наліт також буде з'являтися біля кранів, у чайниках і бойлерах.

Чим позбутися вапняного нальоту на унітазі

З часом вапняний наліт може набувати темнішого кольору та навіть утворюватися на внутрішньому боці обідка. Здавалося б, простим розв'язуванням цієї проблеми будуть спеціальні хімічні засоби для туалету.

Проте вони не завжди є під рукою, крім того, як зазначали користувачі британського форуму для батьків Mumsnet, деякі з них недостатньо дієві.

Одна домогосподарка, якій набрид стійкий вапняний наліт на чаші унітаза, звернулася за порадами до інших користувачів форуму - за її словами, магазинні аерозолі не допомогли. У відповідь їй запропонували просте рішення, що не потребує агресивних хімікатів чи надмірного відтирання - використати білий оцет.

Дистильований білий оцет, який, можливо, вже є у вашій кухонній шафці, є доволі доступним і ефективним варіантом - природні кислоти, які містяться в рідини, розчиняють вапняний наліт. 

Щоб зробити дію оцту ефективнішою, користувачі форуму радили замочити шматочки туалетного паперу в засобі, а потім втиснути клаптики в обідок.

Приблизно за ніч рідина розм'якшить вапняні залишки, і тоді їх можна зчистити разом з папером старою ложкою або пластиковим шпателем.

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