Топ-7 способів позбутися плісняви на плитці у ванній раз і назавжди

У ванній кімнаті часто виникає грибок і пліснява. Причиною цього є підвищена вологість в приміщенні, відсутність сонячного світла та проблеми з вентиляцією. Але існують способи позбутися цвілі на плитці.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, як позбутися плісняви в ванній.

Як позбутися плісняви в ванній

Щоб позбутися грибка або цвілі в ванній кімнаті, можна застосувати як спеціальні засоби, так і домашні способи.

Але щоб вивести грибок повністю, потрібно докласти чимало зусиль. Адже цвіль швидко пристосовується до мінімальних сприятливих умов.

Оцет

Протигрибкові та антибактеріальні властивості білого оцту роблять його ефективним засобом для знищення цвілі на непористих поверхнях.

Для цього оцет потрібно налити в пляшку з розпилювачем і ретельно збризнути забруднені ділянки. За 40-60 хвилин залишки цвілі слід прибрати губкою.

Використовуючи оцет для знищення цвілі, бажано уникати натурального каменю, вощеного дерева, алюмінію та чавуну, оскільки його кислотність може пошкодити ці поверхні.

Сода

Харчова сода - ще один спосіб знищення цвілі у ванній кімнаті, хоча зазвичай вона найбільш ефективна, коли її змішують з оцтом. Для того, щоб позбутися плісняви содою, рекомендують змішати дві частини харчової соди з однією частиною води і однією частиною білого оцту.

Кількість використовуваних засобів для чищення буде залежати від розміру оброблюваної поверхні.

Обережно нанесіть густу пасту на ділянку і зачекайте, доки паста висохне. Після цього ретельно витріть бруд, обов'язково вдягнувши рукавички.

Перекис водню

Ще один засіб для очищення ванної кімнати від цвілі - перекис водню. Ця речовина має протигрибкові та антибактеріальні властивості, що робить її ідеальним засобом для боротьби з пліснявою.

Перекис розщеплює основні компоненти мікроорганізмів. Загалом речовину можна безпечно використовувати на твердих поверхнях, а також на більшості синтетичних тканин.

Проте перекис може відбілити натуральні тканини, такі як вовна. Після того, як перекис розщепить цвіль, бруд потрібно витерти ганчіркою.

Нашатирний спирт

Нашатирний спирт також може допомогти знищити цвіль та грибок в ванній. Для цього речовину потрібно розвести водою в однакових пропорціях, а потім обприскати плісняву.

Зачекайте пів години, доки спирт подіє - важливо не перебувати в ванній, інакше може виникнути запаморочення. Потім забруднення потрібно прибрати губкою.

Відбілювач

Використання відбілювача для знищення цвілі ефективне лише на твердих, непроникних поверхнях ванн і кахлю. Хлор, що міститься у відбілювачі, не може проникнути крізь пористі поверхні, такі як гіпсокартон або дерево.

Отже, коли пористий матеріал поглинає водний компонент відбілювача, він досягає протилежного результату і просто забезпечує додаткову вологу для живлення коріння цвілі.

Бура

Бура, натрієва сіль борної кислоти, є природним порошкоподібним мінералом, що використовується для знищення цвілі. Змішаний з водою, цей фунгіцид ефективний на всіх поверхнях, навіть на дереві та металі.

Як зазначають, завдяки рівню pH 9,13, бура повністю вбиває цвіль і запобігає проростанню її спор.

Спеціальні спреї

Існують спеціальні спреї та рідини для видалення плісняви та грибка з різноманітних поверхонь. До складу деяких з них входить хлор, тим часом як інші не мають цього компонента.

Оскільки засоби відрізняються особливостями застосування, перед тим, як обробити запліснявілу ділянку, необхідно вивчити інструкцію.

Під час видалення цвілі слід дотримуватися заходів безпеки (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо вищезазначені методи не спрацювали, або якщо площа цвілі велика, можливо, вам доведеться замінити забруднені предмети та викликати професіоналів для видалення цвілі.

Як запобігти появі плісняви

Запобігти появі плісняви легше, аніж намагатися її позбутися. Користуючись ванною, пам'ятайте про наступні поради:

завжди залишайте двері та вікно ванної кімнати відкритими після того, як ви закінчите приймати душ або ванну, принаймні на 20 хвилин;

якщо у вас є витяжка, увімкніть її на час прийняття ванни чи душу та залиште працювати ще протягом 20 хвилин після цього;

якнайшвидше усувайте протікання з сантехніки, оскільки вони можуть повільно призводити до розвитку плісняви;

помістіть осушувач, що поглинає вологу, у кутку вашої ванної кімнати або запустіть осушувач повітря, якщо ви живете у вологому кліматі;

завжди розстилайте рушники для висихання або розвішуйте їх на мотузці;

якщо можливо, використовуйте фарбу, стійку до цвілі, у вашій ванній кімнаті;

намагайтеся щотижня мити ванну кімнату дезінфекційним засобом, щоб запобігти розвитку цвілі.

Крім цього, обов'язково витирайте всі вологі поверхні після душу, а якщо ви використовуєте душову завісу, дайте їй висохнути, щоб уникнути росту грибка та цвілі.

Важливо стежити за станом поверхонь - тріщини на стиках сприяють потраплянню води в кутки, через що в цих затемнених місцях з часом може з'явитися пліснява.