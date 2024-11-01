Всего 1 домашний продукт, которого достаточно для удаления подтеков в унитазе

Почему появляются желтые потеки на унитазе

Желтые потеки на поверхности унитаза могут возникать по нескольким причинам, не всегда из-за плохой уборки. Обычно желтый налет - это твердые меловые отложения, которые состоят в основном из карбоната кальция.

Если в доме жесткая вода, вы, скорее всего, заметите, что вещество скапливается на стенках унитаза. К тому же, налет также будет появляться у кранов, в чайниках и бойлерах.

Чем избавиться от известкового налета на унитазе

Со временем известковый налет может приобретать более темный цвет и даже образовываться на внутренней стороне ободка. Казалось бы, простым разрешением этой проблемы будут специальные химические средства для туалета.

Однако они не всегда под рукой, кроме того, как отмечали пользователи британского форума для родителей Mumsnet, некоторые из них недостаточно действенны.

Одна домохозяйка, которой надоел стойкий известковый налет на чаше унитаза, обратилась за советами к другим пользователям форума - по ее словам, магазинные аэрозоли не помогли. В ответ ей было предложено простое решение, не требующее агрессивных химикатов или чрезмерного оттирания - использовать белый уксус.

Дистиллированный белый уксус, который, возможно, уже есть в вашем кухонном шкафчике, является довольно доступным и эффективным вариантом - содержащиеся в жидкости природные кислоты растворяют известковый налет.

Чтобы сделать действие уксуса более эффективным, пользователи форума советовали замочить кусочки туалетной бумаги в средстве, а затем вдавить клочки в ободок.

Приблизительно за ночь жидкость размягчит известковые остатки, и тогда их можно счистить вместе с бумагой старой ложкой или пластиковым шпателем.