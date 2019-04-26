Вслед за Зеленским? Елена Кравец поведала о политических амбициях

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине все чаще возникает вопрос о том, кто еще из актеров студии "Квартал 95" намерен пойти в политику вслед за уже бывшим шоуменом. Так, недавно о своих амбициях рассказала Елена Кравец в интервью "Жениному журналу".

Актриса ответила на вопросы в интервью юного блогера Жени Жигалиной для ее youtube-канала. Кравец поведала, собирается ли она в политику вслед за Зеленским.

Елена Кравец (фото: facebook.com kvartal95)

На вопрос "Есть ли политические амбиции у Елены Кравец", звезда "Квартала" однозначно ответила: "Нет".

"Коротко, ясно, как отрезала, - нет", - заявила Кравец.

Актриса сказала, что у нее нет стремления и страсти к подобным вещам и она не готова брать на себя такую ответственность.

"Мне не очень это интересно. Мне кажется это сложно, и это не женское дело... Это сложно, это всегда битва и непростое поле для самовыражения. Я найду себе еще сферы для самовыражения", - заявила Елена.

Кравец рассказала о Зеленском и политике (видео: YouTube/Женин журнал)

К слову, ранее сам Владимир Зеленский признался, что кое-кто из его команды таки пойдет в политику.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю 33-й годовщины аварии на ЧАЭС.