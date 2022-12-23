За всіма традиціями: як приготувати кутю за старовинним українським рецептом

Що символізувала кутя

Якщо висловлюватися простою мовою кутя - це відварені у воді зерна пшениці чи ячменю з медом.

Для українців ця страва багато значила, тому перед вечерею її ставили під іконами, тобто на найпочеснішому в хаті місці. За звичаєм горщик із кутею на покуть відносив наймолодший у родині хлопчик.

Після вечері кутю разом із ложками залишають на столі на всю ніч для померлих предків, "аби рідні повечеряли й на нас не гнівалися".

У давнину кутя була обрядовою стравою для українців (фото: flickr.com)

Існував звичай, коли голова родини підходив до вікна чи виходив на двір з зачерпнутою ложкою куті та звертався до Мороза, покровителя зими. Господар тричі запрошував його долучитися до вечері. Якщо ж Мороз так і не з'явився, його закликають не робити зла посівам тощо.

Наступні порції страви господар дому відносив худобі й на пасіку, щоб давали гарний врожай.

Коли та яку кутю готувати

Українці готували кутю тричі на рік:

на Святий Вечір - багату

перед Старим Новим роком - щедру

переддень Водохреща - голодну

Була присутня традиція готувати її вчетверте на поминках нібито для покійників.

Рецепт багатої куті

Поставте каструлю з крупою на вогонь і посоліть воду. Після закипання варіть кашу на маленькому вогні ще пів години. Коли зерна стануть м'якими, вони готові.

Далі промийте родзинки та замочіть їх у теплій воді на 20 хвилин. Подрібніть горіхи. До узвару додайте мед і ретельно все перемішайте.

Запарте, проваріть мак і перетріть його з цукром. Усі підготовані інгредієнти висипте в кашу, додайте узвар і перемішайте.

Як готували кутю наші предки (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)

Рецепт щедрої куті

Замочіть пшеницю на одну-дві години, а потім відваріть до розм'якшення. Пропорція зерна та води - 1: 2,5. З маком повторіть всі ті самі дії. А сухофрукти замочіть в теплій воді, поріжте дрібним кубиком і змішайте з маком.

Додайте суміш у кашу. Розчиніть мед в склянці теплої води або в узварі та вилийте в кашу. Кутя не повинна бути дуже рідкою.

У кінці приготування додайте до куті вершкове масло, щоб зробити її по справжньому щедрою.

Рецепт голодної куті

Промийте пшеницю і замочіть її на кілька годин. Далі проваріть зерно до готовності з сіллю та столовою ложкою олії.

Залийте мак окропом і залиште, поки зерна повністю не вберуть рідину. Беріть у співвідношення на 100 грамів маку - склянка окропу. Потім зерна потрібно проварити кілька хвилин. Розітріть мак із цукром.

Залийте родзинки теплою водою і залиште на 20 хвилин. Тим часом підсмажте горіхи та подрібніть. Опісля змішайте всі складові та перемішайте разом.

Як готували кутю наші предки (фото: flickr.com)