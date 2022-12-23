По всем традициям: как приготовить кутью по старинному украинскому рецепту

Что символизировала кутья

Если выражаться простым языком кутья - это отваренные в воде зерна пшеницы или ячменя с медом.

Для украинцев это блюдо много значило, поэтому перед ужином его ставили под иконами, то есть на самом почетном месте. По обыкновению горшок с кутьей в угол относил самый младший в семье мальчик.

После ужина кутью вместе с ложками оставляют на столе всю ночь для умерших предков, "чтобы родные поужинали и на нас не сердились".

В древности кутья была обрядовым блюдом для украинцев (фото: flickr.com)

Существовал обычай, когда глава семьи подходил к окну или выходил во двор с зачерпнутой ложкой кутьи и обращался к Морозу, покровителю зимы. Хозяин трижды приглашал его присоединиться к ужину. Если Мороз так и не появился, его призывают не делать зла посевам и т.д.

Следующие порции блюда хозяин дома относил скоту и на пасеку, чтобы давали хороший урожай.

Когда и какую кутью готовить

Украинцы готовили кутью трижды в год:

на Святой Вечер - богатую

перед Старым Новым годом - щедрую

канун Крещения - голодную

Присутствовала традиция готовить ее в четвертый раз на поминках якобы для покойников.

Рецепт богатой кутьи

Поставьте кастрюлю с крупой в огонь и посолите воду. После закипания варите кашу на маленьком огне еще пол часа. Когда зерна станут мягкими, они готовы.

Затем промойте изюм и замочите их в теплой воде на 20 минут. Измельчите орехи. К узвару добавьте мед и тщательно все перемешайте.

Запарьте, проварите мак и перетрите его с сахаром. Все подготовленные ингредиенты высыпьте в кашу, добавьте узвар и перемешайте.

Как готовили кутью наши предки (фото: instagram.com/samalipyla.lviv)

Рецепт щедрой кутьи

Замочите пшеницу на один-два часа, а затем отварите до размягчения. Пропорция зерна и воды - 1:2,5. С маком повторите все те же действия. А сухофрукты замочите в теплой воде, порежьте маленьким кубиком и смешайте с маком.

Добавьте смесь в кашу. Растворите мед в стакане теплой воды или в узваре и вылейте в кашу. Кутья не должна быть очень редкой.

В конце приготовления добавьте в кутью сливочное масло, чтобы сделать ее по-настоящему щедрой.

Рецепт голодной кутьи

Промойте пшеницу и замочите на несколько часов. Затем проварите зерно до готовности с солью и столовой ложкой масла.

Залейте мак кипятком и оставьте, пока зерна полностью не впитают жидкость. Берите в соотношение на 100 граммов мака - стакан кипятка. Затем зерна нужно проварить несколько минут. Разотрите мак с сахаром.

Залейте изюм теплой водой и оставьте на 20 минут. Тем временем поджарьте орехи и измельчите. Затем смешайте все составляющие и перемешайте вместе.

Как готовили кутью наши предки (фото: flickr.com)