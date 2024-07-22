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Для всіх, хто любить "Похмілля у Вегасі". 5 комедій, які змусять реготати до сліз

Комедії як "Похмілля у Вегасі" (колаж: РБК-Україна
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто пам'ятає фільм "Похмілля у Вегасі". Ця комедія змушувала сміятися навіть тих, хто не любить подібний жанр. І якщо ви любите гумор, а також хочете круто провести вечір - вам допоможе наша добірка крутих та веселих кінострічок.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих комедій на вечір, які піднімуть вам настрій і змусять реготати до сліз

"Чому він"

"Класична" комедія про знайомство батьків дівчини з її бойфрендом. Однак сюжет не такий банальний, як може здатися спочатку. Буде дуже смішно, адже головні герої фільму наламають чимало дров.

 

"Ти квач"

Фільм про найкращих друзів, які роками грають у дитячу гру. Однак тепер, коли вони стали дорослими, це вже не прості "наздоганялки". Заради перемоги вони готові на все, навіть на ризик опинитись у дуже смішній ситуації.

 

"SuperПерці"

Комедія про старшокласників, які втомилися жити у тіні своїх популярних однолітків. І коли "SuperПерці" починають діяти - стримувати сміх дуже складно. Адже їхня головна мета - знайти дівчат і нарешті стати "справжніми чоловіками".

 

"Мачо і ботан"

А цей комедійний фільм із елементами бойовика розповість про найкращих друзів, які стали поліцейськими та взялися за дуже складне завдання. Проте впоратися з ним дуже складно, особливо якщо один із них буквально приречений на кумедні провали.

 

"Сусіди"

Сімейна пара селиться поряд із студентським братством. І, звичайно, все це призводить до ворожнечі. Ви сильно сміятиметеся, спостерігаючи за протистоянням молодих батьків з тими, хто тільки-но почав веселитися.

 

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