Від "Ван Хелсінга" до "Сутінків" та "Морбіуса". 7 крутих фільмів про вампірів з акторами-красунчиками

Історії про вампірів завжди були цікавою основою для фільмів. І якщо головні ролі грають неймовірні актори, такі як Джаред Літо, Х'ю Джекман, Том Круз та інші голлівудські красені, то дивитися кінострічки ще цікавіше.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 крутих фільмів про вампірів, які точно варто подивитися хоча б раз у житті.

"Ван Хелсінг"

Готичний бойовик з вампірами, перевертнями та мисливцем з арбалетом, якого зіграв Х'ю Джекман, вийшов приблизно 20 років тому. Проте фільм ніби випередив час, адже вже тоді авторам "Ван Хелсінга" вдалося створити по-справжньому видовищну та цікаву кінострічку, яка стала легендарною.

"Інший світ"

Серія фільмів з Кейт Бекінсейл, а також з Тео Джеймсом і Майклом Шином, розповість про змову вампірів з перевертнями. Сюжет не змусить вас нудьгувати, а жахливі сцени битв сподобаються не лише фанам історій про неіснуючі монстри, а ще й любителям спецефектів.

"Морбіус"

Відносно "свіжий" фільм з неймовірним Джаредом Літо розповість про вампіра-супергероя, який стає ним випадково. Також у ньому знявся Метт Сміт, відомий за серіалом "Доктор Хто".

"Інтерв'ю з вампіром"

Легедарна кінострічка з Томом Крузом вважається однією з найкультовіших вампірських історій. У фільмі ви також зможете побачити Антоніо Бандераса та Бреда Пітта.

"Вампіри: День мертвих"

Фільм жахів з Джоном Бон Джові отримав різні відгуки критиків, проте фанам вампірських кінострічок точно варто хоча б один раз його подивитися. Протистояння, битви і, звичайно ж, моторошні монстри - любителі полоскотати собі нерви оцінять цю стрічку.

"Блейд"

Супергеройський фільм про вбивцю вампірів, якого зіграв Уеслі Снайпс, вийшов ще у 1998 році. Однак навіть якщо ви подивитеся його зараз, то будете приємно вражені. Сюжет справді динамічний, ну а вампіри - дуже моторошні.

"Сутінки"

Важко не погодитися з тим, що "Сутінкова Сага" розділила багатьох фанатів фільмів про вампірів на два табори. Перші шалено критикують фільм, другі ж від нього в захваті. І тільки вам вирішувати, в якому таборі опинитеся ви.