"Всі знаємо, як діє Росія": українка 5 місяців чекає на повернення з полону свого нареченого

За словами дівчини, востаннє з коханим вона говорила 19 травня, коли був вихід із "Азовсталі". Після цього про нього Анастасія нічого не знає.

Зараз вона намагається переглядати російські пропагандистські ролики, щоб дізнатись, чи живий її наречений.

"Бачила його на відео у пабліках російських. Там було відео, де вони знімали полонених, я побачила, що він здоровий на вигляд. Більше я нічого не знаю. Знаю лише те, що після теракту в Оленівці, його там не було. З ним все гаразд, про це казали хлопці, які вже повернулися з полону", - каже Анастасія Крисак.

Анастасія Крисак розповіла про хлопця, який 5 місяців знаходиться у полоні (suspilne.media)

Також дівчина зазначила, що Росія офіційно підтвердила, що Назара вони захопили у полон. До того ж вона додала що на Назара та інших українців психологічно тиснуть. Тому дівчина дуже переймається психологічний стан хлопця.

"Я за себе зараз не думаю. Думаю, як йому там щодня. Чекаю, коли його обміняють і повернуть додому. Вони там повністю в інформаційному вакуумі. Більше того, там ведеться інформаційна пропаганда. Ми всі знаємо, як діє Росія", - каже Анастасія.

Зазначається, що разом пара вже три роки. Після повернення Назара з полону дівчина мріє вийти за нього заміж та створити сім'ю.