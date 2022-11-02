RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Все знаем, как действует Россия": украинка 5 месяцев ждет возвращения из плена своего жениха

Девушка рассказала об "Азовце", которого ждет из плена (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Жительница Тернополя Анастасия Крисак рассказала, что уже 5 месяцев ждет возвращения из российского плена своего любимого Назара, который служил в полку "Азов". Российские оккупанты захватили его в плен, и сейчас неизвестно где он находится.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам девушки, последний раз с любимым она говорила 19 мая, когда был выход из "Азовстали". После этого о нем Анастасии ничего не знает.

Сейчас она пытается просматривать российские пропагандистские ролики, чтобы узнать, жив ли ее жених.

"Видела его на видео в пабликах российских. Там было видео, где они снимали пленных, я увидела, что он здоров с виду. Больше я ничего не знаю. Знаю только то, что после теракта в Оленовке, его там не было. С ним все хорошо, об этом говорили ребята, которые уже вернулись из плена", - говорит Анастасия Крисак.

Анастасия Крисак рассказала о парне, который 5 месяцев находится в плену (suspilne.media)

Также девушка отметила, что Россия официально подтвердила, что Назара они захватили в плен. К тому же она добавила, что на Назара и других украинцев психологически давят. Поэтому девушка очень переживает за психологическое состояние парня.

"Я за себя сейчас не думаю. Думаю, как ему там каждый день. Жду, когда его обменяют и вернут домой. Они там полностью в информационном вакууме. Более того, там ведется информационная пропаганда. Мы все знаем, как действует Россия", - говорит. Анастасия.

Отмечается, что вместе пара уже три года. После возвращения Назара из плена девушка мечтает выйти за него замуж и создать семью.

Ранее мы сообщали, что украинские саперы взяли в плен "кадыровца" и он сразу изучил лозунг "Слава Украине".

Также мать рассказала о лейтенанте полиции из Мариуполя, которая находится в плену у оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовціпленные