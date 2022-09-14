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Украинские саперы взяли в плен "кадыровца": он сразу выучил лозунг "Слава Украине" (видео)

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Среда 14 сентября 2022 16:18
Украинские саперы взяли в плен "кадыровца": он сразу выучил лозунг "Слава Украине" (видео) Военные взяли в плен "кадыровца" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Саперы на одном из горячих направлений взяли в плен "кадыровца". После задержания оккупант сразу выучил лозунг "Слава Украине".

Видео появилось на странице "СтратКом ВСУ" в Telegram.

В частности, отличились военные-саперы из 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Саперы взяли в плен кадыр-дона-дигидона из ТікТок войск. Очень ценный кадр для обменного фонда", - говорится в сообщении.

Оккупант рассказал, что он родом из Чечни и назвал себя Киргизом. Находясь в плену он сразу изучил лозунг "Слава Украине"

На видео военные заверили, что с оккупантом все будет хорошо.

"Ну все, будешь жив, не волнуйся. Все будет хорошо", - сказали украинские воины.

Ранее мы сообщали, что россиянка не захотела говорить с сыном в плену в Украине. Эпизод такого общения стал мемом в сети и женщину окрестили "матерью года".

Также жена оккупанта шокировала реакцией на его звонок из плена, и попросила перезвонить позже, потому что на работе.

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