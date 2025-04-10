Не всі зможуть подивитися. Instagram тестує приховані публікації: як їх побачити

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Що відомо про нову функцію

Функція може стати простим способом збільшити залученість аудиторії, а також інструментом для блогерів і знаменитостей, який дає змогу ділитися ексклюзивним контентом із найвідданішими фанатами, які, найімовірніше, зможуть відгадати підказку.

Наприклад, автор може закрити ролик із підказкою "моя дата народження" або "ім'я мого собаки", щоб ділитися ексклюзивними відео з лояльними підписниками.

Функцію помітили на офіційному акаунті Instagram Design, де було опубліковано закритий ролик із написом "ведіть секретний код". Підказка до коду - "1-й # у підписі". У цьому випадку код - threads, що посилається на перший хештег у підписі до ролика. Після введення коду з'являється банер із написом "coming soon", що, судячи з усього, є анонсом запуску профілю Design у Threads.

Цю функцію також можуть використовувати блогери і бренди для запуску акцій і маркетингових кампаній в ігровій формі - наприклад, для анонсу нових товарів або створення інтриги перед релізами.

Для звичайних користувачів це може стати способом ділитися контентом з конкретними друзями в більш приватній манері.

Однак варто зазначити, що не всім сподобається ідея взаємодії із закритими роликами і пошуку секретних кодів - особливо на тлі і так перевантаженого функціоналу Instagram.

Як і з іншими експериментальними функціями, поки незрозуміло, чи планує Instagram масовий запуск закритих роликів і коли це може статися.

Закриті Reels (фото: TechCrunch)