Не все смогут посмотреть. Instagram тестирует скрытые публикации: как их увидеть

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей в сфере технологий TechCrunch .

Что известно о новой функции

Функция может стать простым способом увеличить вовлеченность аудитории, а также инструментом для блогеров и знаменитостей, позволяющим делиться эксклюзивным контентом с самыми преданными фанатами, которые, скорее всего, смогут отгадать подсказку.

Например, автор может закрыть ролик с подсказкой "моя дата рождения" или "имя моей собаки", чтобы делиться эксклюзивными видео с лояльными подписчиками.

Функцию заметили на официальном аккаунте Instagram Design, где был опубликован закрытый ролик с надписью "ведите секретный код". Подсказка к коду - "1-й # в подписи". В данном случае код - threads, ссылающийся на первый хэштег в подписи к ролику. После ввода кода появляется баннер с надписью "coming soon", что, судя по всему, является анонсом запуска профиля Design в Threads.

Эта функция также может использоваться блогерами и брендами для запуска акций и маркетинговых кампаний в игровой форме - например, для анонса новых товаров или создания интриги перед релизами.

Для обычных пользователей это может стать способом делиться контентом с конкретными друзьями в более приватной манере.

Однако стоит отметить, что не всем понравится идея взаимодействия с закрытыми роликами и поиска секретных кодов - особенно на фоне и так перегруженного функционала Instagram.

Как и с другими экспериментальными функциями, пока неясно, планирует ли Instagram массовый запуск закрытых роликов и когда это может произойти.

Закрытые Reels (фото: TechCrunch)