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"Всі собаки сиплються на нас". Відома гумористка розповіла, чому хейтять зірок "Кварталу"

Гумористка пояснила причину скандалів (фото: instagram.com/nikitkinna)
Автор: Поліна Іваненко

Гумористка Катя Нікітіна висловилася про скандали, у які постійно втягують зірок "Кварталу". За словами артистки, вона розуміє, чому зараз так багато хейту.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Нікітіна розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Чому хейтять "Квартал"

За словами Нікітіної, люди асоціюють проект з президентом України Володимиром Зеленським, навіть попри те, що нині він не керує "Кварталом".

"Тому що ми, мені здається, скільки років би не минуло, ми все одно будемо всі відповідати за вчинки Зеленського. Ну типу, які б він не зробив - добрі, погані", - сказала гумористка.

При цьому Нікітіна додала, що увесь хейт ллється на учасників "Кварталу". І це, на її думку, може тривати дуже довго.

"Якщо люди це сприймають якось не по їхньому, як вони хочуть, то всі собаки сиплються на нас. Тому що ми через одне рукостискання якось типу з ним, і все одно він був нашим начальником. Нас все життя, мені здається, будуть асоціювати з ним", - заявила артистка.

Нікітіна та Зеленські (скріншот)

Зараз, заявила гумористка, Зеленський та його дружина ніяк не дотичні до проектів "Кварталу". 

"Ми їх взагалі не бачимо", - запевняє Нікітіна.

Також вона обурилася тим, що деяких учасників "Кварталу", особливо Євгена Кошового, сильно "булять". Він, за словами Нікітіної, дуже допомагає військовим та тим, хто проводить збори.

 

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