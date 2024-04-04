"Все собаки сыпятся на нас". Известная юмористка рассказала, почему хейтят звезд "Квартала"

Почему хейтят "Квартал"

По словам Никитиной, люди ассоциируют проект с президентом Украины Владимиром Зеленским, даже несмотря на то, что он не руководит "Кварталом".

"Потому что мы, мне кажется, сколько лет бы не прошло, мы все равно будем все отвечать за поступки Зеленского. Ну типа, какие бы он ни сделал - хорошие, плохие", - сказала юмористка.

При этом Никитина добавила, что весь хейт льется на участников "Квартала". И это, по ее мнению, может занять очень долго.

"Если люди это воспринимают как-то не по их, как они хотят, то все собаки сыпятся на нас. Потому что мы черег одно рукопожатие как-то типа с ним, и все равно он был нашим начальником. Нас всю жизнь, мне кажется, будут ассоциировать с ним", - заявила артистка.

Никитина и Зеленские (скриншот)

Сейчас, заявила юмористка, Зеленский и его жена никак не причастны к проектам "Квартала".

"Мы их вообще не видим", - уверяет Никитина.

Также она возмутилась тем, что некоторых участников "Квартала", особенно Евгения Кошевого, сильно "булят". Он, по словам Никитиной, очень помогает военным и тем, кто проводит сборы.