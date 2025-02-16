Всі так роблять, а потім шкодують. Як насправді треба правильно зберігати ножі на кухні

Ножі є незамінними помічниками у процесі приготування їжі - від нарізки овочів до обробки м’яса. Однак для того, щоб ножі залишалися гострими і зручними у використанні, необхідно правильно їх зберігати і доглядати за ними.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як не треба зберігати ножі та як це робити правильно.

Як вибрати зручний спосіб зберігання ножів

Правильне зберігання ножів дуже важливе, адже воно допомагає підтримувати інструменти у хорошому стані та збільшує термін їх служби. Для цього існує кілька варіантів, від класичних ножових блоків до більш сучасних рішень, таких як магнітні лінійки та органайзери для ящиків.

Вибір методу зберігання залежить від ваших особистих уподобань, розміру кухні та стилю приготування їжі. Наприклад, для маленьких кухонь найкраще підійдуть органайзери або магнітні системи, які не займають багато місця, але забезпечують легкий доступ до ножів.

Блоки для ножів: переваги та недоліки

Ножовий блок - це класичне рішення для зберігання ножів, яке дає можливість не тільки зберігати інструменти в порядку, але й надавати кухні елегантний вигляд. В такому блоці є спеціальні відсіки для кожного ножа, що дозволяє швидко знайти потрібний інструмент.

Проте важливо пам’ятати, що блоки з натурального дерева можуть бути чутливими до підвищеної вологості, що може призвести до їх деформації. Крім того, якщо блок стоїть поруч з раковиною або плитою, де є підвищена вологість, потрібно бути обережним, оскільки дерев’яна поверхня може змінювати колір або навіть розширюватися від вологи.

Також потрібно дбати, щоб ножі не входили в пази занадто туго, це дозволить зберегти їх гостроту.

Блок для ножів - оптимальний спосіб зберігання (фото: Freepik.com)

Чохли для ножів

Якщо ви шукаєте спосіб зберігати ножі приховано або захистити їх від механічних пошкоджень, чохли можуть стати чудовим вибором. Вони часто оснащені фетровою підкладкою, що дозволяє зберігати леза в чистоті та без корозії.

Такий спосіб зберігання чудово підходить для тих, хто має обмежений простір або потребує безпечного місця для зберігання ножів. Варто пам’ятати, що чохли не повинні бути занадто тісними, щоб ножі не пошкоджувалися під час їх використання чи зберігання.

Магнітні лінійки та органайзери для ящиків

Для любителів мінімалізму і тих, хто хоче зберігати ножі у відкритому доступі, чудовим вибором стануть магнітні лінійки. Вони дозволяють не лише зберігати ножі в порядку, але й додавати кухні стильного вигляду.

Такий метод зберігання забезпечує легкий доступ до інструментів, але потрібно обирати магнітні системи хорошого якості, щоб уникнути випадкових падінь ножів.

Інший варіант - органайзери для ящиків, які допоможуть підтримувати порядок на кухні та не займають багато місця. Вони зручні тим, що дозволяють зберігати ножі без ризику їх пошкодження, а також заощаджують місце в кухонних шафках.

Магнітна лінійка дуже компактна та зручна (фото: Pexels.com)

Загальні поради щодо догляду за ножами

Щоб ваші ножі служили вам довго, важливо за ними правильно доглядати. Ніколи не мийте ножі в посудомийній машині, оскільки це може пошкодити леза і руків’я.

Краще мити ножі вручну теплою водою та м’яким милом, а потім ретельно висушити їх рушником, щоб уникнути появи корозії. Завжди зберігайте ножі в сухому місці, оскільки волога може призвести до швидкого зношування.

Для довговічності ножів також варто регулярно точити леза і зберігати їх у спеціальних чохлах або органайзерах, щоб уникнути зіткнення з іншими предметами, що може призвести до затуплення.

Чого не можна робити з ножами

Існує кілька основних помилок, які можна допустити при зберіганні та використанні ножів, і які можуть значно знизити їхній термін служби.

Перш за все, не варто використовувати ножі для цілей, для яких вони не призначені - наприклад, для відкривання банок або розколювання кісток. Це може привести до пошкодження леза або руків’я.

Також не варто зберігати ножі без чохлів або в незахищеному вигляді, оскільки це збільшує ризик їх пошкодження або забруднення. Крім того, не рекомендується використовувати ножі на поверхнях, які можуть їх пошкодити, таких як камінь або скло - для цього краще використовувати дерев’яні або пластикові дошки.